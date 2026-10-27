मकड़ी के जाले और टूटे बर्तन लाते हैं दरिद्रता! जानें दीवाली से पहले घर की सफाई को मां लक्ष्मी के आगमन से क्यों जोड़ा जाता है

धर्म डेस्क। रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। दीवाली आने से कई दिन पहले ही लोग अपने घरों की रंगाई-पुताई और डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवाली से पहले घर की साफ-सफाई का मां लक्ष्मी के आगमन से इतना गहरा संबंध क्यों है?

अगर आप भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं, तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों और मान्यताओं में इसके बारे में क्या कहा गया है। मां लक्ष्मी को प्रिय है साफ-सफाई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी को साफ-सफाई, सुगंध और प्रकाश बेहद प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि दीवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उसी घर में प्रवेश करती हैं, जो पूरी तरह से स्वच्छ, सजा हुआ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। जहां गंदगी, जाले और कबाड़ होता है, वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करतीं।

दरिद्रता (अलक्ष्मी) का होता है नाश शास्त्रों में बताया गया है कि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां मां लक्ष्मी की बड़ी बहन 'अलक्ष्मी' (जिन्हें दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है) का वास होता है। दीवाली से पहले घर का कोना-कोना साफ करके, टूटा-फूटा सामान और कबाड़ बाहर निकालने का अर्थ है घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को विदा करना, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। वास्तु शास्त्र में क्या है इसका महत्व? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखे पुराने, टूटे और अनुपयोगी सामान नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) पैदा करते हैं। इससे घर में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ता है। दीवाली की सफाई के दौरान जब हम इन चीजों को हटाते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का संचार होता है। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार (Main Door) को साफ रखना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि यहीं से सकारात्मकता और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं।