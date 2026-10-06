कान में खुजली होने पर ना कोई ड्रॉप डालें, ना ईयरबड, ना माचिस की तीली

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। मौसम में बदलाव के साथ सर्दी, जुकाम, गले में खराश, कान में दर्द और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए धूल, धुआं और प्रदूषण से बचाव जरूरी है। बाहर निकलते समय प्रदूषण अधिक होने पर मास्क का उपयोग करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

गले में खराश या दर्द होने पर बहुत ठंडे पदार्थों के सेवन से बचें। कान में दर्द, खुजली या भारीपन होने पर स्वयं कोई ड्राप न डालें और न ही कान में ईयरबड, माचिस या अन्य वस्तु डालकर सफाई करें।

Dr. सुनील शर्मा, ईएनटी विशेषज्ञ का कहना है कि लगातार नाक बंद रहने, बार-बार छींक आने, सुनाई कम देने, कान से पानी या मवाद आने अथवा गले की समस्या लंबे समय तक बनी रहने पर ईएनटी चिकित्सक से जांच कराएं। बच्चों में सर्दी-जुकाम के साथ सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार या कान दर्द हो तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। कान की हल्की खुजली आमतौर पर अस्थायी होती है और अपने आप ठीक हो जाती है। यदि आपकी खुजली कुछ दिनों से अधिक समय तक रहती है, या यदि आपके पास अन्य लक्षण हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें। और याद रखें, अपने कानों को सही तरीके से साफ करने से आपको समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी।

कान में घुसा था बिच्छू, बच्ची समझती रही कीड़ा है; डॉक्टर के पास पहुंचे तो पूंछ पकड़कर बाहर निकाला आपके कान में खुजली क्यों होती है? अत्यधिक सफ़ाई करना आधे लोगों के कान की बीमारियां उनके कारण होती हैं। ईयरवैक्स का उद्देश्य आपके कानों को वॉटरप्रूफ करना और उनकी सुरक्षा करना है। इसमें संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए एंटीफंगल और जीवाणुरोधी दोनों गुण हैं। अत्यधिक सफ़ाई उस सुरक्षा को हटा सकती है। कान में मोम का जमना खुजली अक्सर मोम जमने का एक लक्षण है, लेकिन आपको अन्य लक्षण भी दिखाई देंगे - उदाहरण के लिए दर्द या आपके कान से आने वाली गंध। हममें से अधिकांश को अपने कान साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कान का मैल आम तौर पर आपके कान नहर से अपने आप बाहर आ जाता है। और जब आप नहाते हैं तो आप इसे अपने बाहरी कान से धो सकते हैं। स्किन की मौजूदा कंडीशन एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी स्थितियां त्वचा के विभिन्न क्षेत्रों पर दिखाई दे सकती हैं - और आपको खुजली हो सकती है। लेकिन चकत्ते या प्लाक उन जगहों पर भी विकसित हो सकते हैं जहां आपकी आंखें नहीं देख सकतीं। यदि आपके कान में खुजली होती है और आपको एक्जिमा या सोरायसिस जैसी स्थिति है, तो अपने त्वचा विशेषज्ञ, या कान, नाक और गले (ईएनटी) विशेषज्ञ से मिलें। कान का संक्रमण क्‍यों खुजली कान में संक्रमण का एक प्रारंभिक लक्षण है। लेकिन आपको आम तौर पर अन्य लक्षण भी दिखाई देंगे। यदि आपको कान में दर्द महसूस होता है या कान से स्राव हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बुलाने का समय आ गया है। जो लोग श्रवण यंत्र या ईयरबड का उपयोग करते हैं, उन्हें कभी-कभी कान में फंगल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है।