कान में खुजली होने पर ना कोई ड्रॉप डालें, ना ईयरबड, ना माचिस की तीली

लाइफस्टाइल डेस्क। मौसम में बदलाव के साथ सर्दी, जुकाम, गले में खराश, कान में दर्द और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए धूल, धुआं और प्रदूषण से बचाव जरूरी है। बाहर निकलते समय प्रदूषण अधिक होने पर मास्क का उपयोग करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।
गले में खराश या दर्द होने पर बहुत ठंडे पदार्थों के सेवन से बचें। कान में दर्द, खुजली या भारीपन होने पर स्वयं कोई ड्राप न डालें और न ही कान में ईयरबड, माचिस या अन्य वस्तु डालकर सफाई करें।
Dr. सुनील शर्मा, ईएनटी विशेषज्ञ का कहना है कि लगातार नाक बंद रहने, बार-बार छींक आने, सुनाई कम देने, कान से पानी या मवाद आने अथवा गले की समस्या लंबे समय तक बनी रहने पर ईएनटी चिकित्सक से जांच कराएं। बच्चों में सर्दी-जुकाम के साथ सांस लेने में परेशानी, तेज बुखार या कान दर्द हो तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए।
कान की हल्की खुजली आमतौर पर अस्थायी होती है और अपने आप ठीक हो जाती है। यदि आपकी खुजली कुछ दिनों से अधिक समय तक रहती है, या यदि आपके पास अन्य लक्षण हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें। और याद रखें, अपने कानों को सही तरीके से साफ करने से आपको समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी।
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आपके कान में खुजली क्यों होती है?
आधे लोगों के कान की बीमारियां उनके कारण होती हैं। ईयरवैक्स का उद्देश्य आपके कानों को वॉटरप्रूफ करना और उनकी सुरक्षा करना है। इसमें संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए एंटीफंगल और जीवाणुरोधी दोनों गुण हैं। अत्यधिक सफ़ाई उस सुरक्षा को हटा सकती है।
खुजली अक्सर मोम जमने का एक लक्षण है, लेकिन आपको अन्य लक्षण भी दिखाई देंगे - उदाहरण के लिए दर्द या आपके कान से आने वाली गंध। हममें से अधिकांश को अपने कान साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कान का मैल आम तौर पर आपके कान नहर से अपने आप बाहर आ जाता है। और जब आप नहाते हैं तो आप इसे अपने बाहरी कान से धो सकते हैं।
एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी स्थितियां त्वचा के विभिन्न क्षेत्रों पर दिखाई दे सकती हैं - और आपको खुजली हो सकती है। लेकिन चकत्ते या प्लाक उन जगहों पर भी विकसित हो सकते हैं जहां आपकी आंखें नहीं देख सकतीं। यदि आपके कान में खुजली होती है और आपको एक्जिमा या सोरायसिस जैसी स्थिति है, तो अपने त्वचा विशेषज्ञ, या कान, नाक और गले (ईएनटी) विशेषज्ञ से मिलें।
खुजली कान में संक्रमण का एक प्रारंभिक लक्षण है। लेकिन आपको आम तौर पर अन्य लक्षण भी दिखाई देंगे। यदि आपको कान में दर्द महसूस होता है या कान से स्राव हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को बुलाने का समय आ गया है। जो लोग श्रवण यंत्र या ईयरबड का उपयोग करते हैं, उन्हें कभी-कभी कान में फंगल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है।
एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए, नट्स, सोया, गेहूं, दूध, मछली और शेलफिश जैसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपके कान में खुजली शुरू हो सकती है। यदि आपको पराग एलर्जी है, जिसे मौखिक एलर्जी सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, तो आपको सेब, खरबूजे, केले, चेरी, कीवी, सूरजमुखी के बीज, हेज़लनट्स और बादाम जैसे खाद्य पदार्थ खाने के बाद अपने कानों में खुजली महसूस हो सकती है। आपको पित्ती हो सकती है और आपके चेहरे के अन्य क्षेत्रों पर भी खुजली हो सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपको एनाफिलेक्सिस का अनुभव हो सकता है और आपको तुरंत उपचार लेना चाहिए।
आपको निकल जैसी कुछ धातुओं के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है जिनका उपयोग बालियां सहित गहने बनाने के लिए किया जाता है। बालियां पहनने से कानों में खुजली हो सकती है। निकेल सबसे आम त्वचा एलर्जी में से एक है। यदि आपको निकेल से एलर्जी है, तो आपको खुजली, लालिमा, सूखे धब्बे या यहां तक कि सूजन का अनुभव हो सकता है। संपर्क के बाद लक्षण आम तौर पर 12 से 48 घंटों तक रहते हैं।