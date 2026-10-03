लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दिल की तकलीफ के संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है। कई बार लोग सीने में दर्द या भारीपन को गैस और एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल का दौरा किसी भी समय आ सकता है और ऐसे में इलाज में देरी गंभीर हो सकती है।

इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल के दौरे में सीने में दर्द, दबाव या भारीपन के साथ सांस फूलना, पसीना आना, जी मिचलाना और बांह, पीठ या जबड़े में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं। हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते। यदि ऐसी तकलीफ नई है, लगातार बनी हुई है या चिंता पैदा कर रही है तो घर पर इंतजार करने के बजाय तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।