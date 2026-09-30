अक्टूबर 2026 में त्योहारों और छुट्टियों की भरमार! गांधी जयंती से करवा चौथ तक, नोट कर लें A to Z पूरा कैलेंडर

लाइफस्टाइल डेस्क। साल 2026 का अक्टूबर महीना नेशनल-इंटरनेशनल डेज और प्रमुख इंडियन फेस्टिवल के कारण बेहद खास रहने वाला है। महीने की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के साथ होगी। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास को समर्पित कई महत्वपूर्ण दिवस पूरे महीने मनाए जाएंगे।
धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अक्टूबर 2026 बेहद अलग रहेगा। इस महीने में शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे बड़े त्योहारों की धूम रहेगी। इसके अलावा UPSC, SSC, बैंकिंग और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स के एंगल से भी यह सूची बेहद उपयोगी साबित होगी।
आइए जानते हैं अक्टूबर 2026 के सभी प्रमुख दिवसों, त्योहारों और उनके महत्व की पूरी जानकारी-
1. शारदीय नवरात्रि (11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026)
मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित 9 रातों का यह पावन पर्व उपवास, माता की आराधना और गरबा-डांडिया के उल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है।
2. दुर्गा पूजा (17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026)
पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव। महिषासुर पर माता दुर्गा की विजय के रूप में भव्य पंडालों, मनमोहक मूर्तियों और महा सप्तमी, महा अष्टमी, महा नवमी व विजयादशमी के अनुष्ठानों के साथ इसे मनाया जाता है।
3. दशहरा / विजयादशमी (20 अक्टूबर 2026)
बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व। इस दिन भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध की स्मृति में जगह-जगह रावण दहन के आयोजन होते हैं।
4. शरद पूर्णिमा / कोजागरी पूर्णिमा (25–26 अक्टूबर 2026)
आश्विन माह की पूर्णिमा की धवल चांदनी रात में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस रात खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखने और प्रसाद रूप में ग्रहण करने की विशेष धार्मिक परंपरा है।
5. महर्षि वाल्मीकि जयंती (26 अक्टूबर 2026)
संस्कृत के प्रथम कवि और सनातन धर्म के महान महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर शोभायात्राएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
6. करवा चौथ (29 अक्टूबर 2026)
सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखा जाने वाला अत्यंत कठिन निर्जला व्रत। शाम को कथा सुनने के बाद चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देकर यह व्रत संपन्न होता है।
UPSC, SSC, IBPS, स्टेट पीसीएस और रेलवे भर्ती परीक्षाओं में सामान्य जागरूकता (General Awareness) और स्टैटिक जीके (Static GK) खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवसों, उनकी थीम, ऐतिहासिक घटनाओं और त्योहारों से जुड़े सवाल नियमित रूप से पूछे जाते हैं। गांधी जयंती, भारतीय वायु सेना दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस जैसे अवसर परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। छात्र इस सूची के नोट्स बनाकर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं।
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