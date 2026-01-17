कहीं आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट आपको बीमार तो नहीं कर रहा? पढ़ें ज्यादा अंडे खाने के 4 बड़े नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। अंडे को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का 'सुपरफूड' माना जाता है, जो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक एक लोकप्रिय ऑप्शन है। लेकिन "अति सर्वत्र वर्जयेत" की कहावत यहां भी लागू होती है। यदि अंडे का सेवन सीमित मात्रा से अधिक किया जाए, तो यह शरीर के लिए फायदेमंद होने के बजाय हानिकारक साबित हो सकता है। एक नजर इसके प्रमुख नुकसानों पर डालते हैं।

पाचन संबंधी दिक्कतें अंडे की तासीर गर्म होती है और इसमें फाइबर नहीं होता। अधिक मात्रा में अंडा खाने से गैस, एसिडिटी, कब्ज और ब्लोटिंग (पेट फूलना) जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों में यह 'इरिटेबल बाउल सिंड्रोम' (IBS) को बढ़ाकर दस्त का कारण भी बन सकता है।