क्या होता है ‘Bird Theory’ टेस्ट, जानें इससे प्यार को समझने में कैसे मिलती है मदद

लाइफस्टाइल डेस्क। डिजिटल युग में रिश्तों को समझना पहले से ज्यादा जटिल हो गया है। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया रिलेशनशिप ट्रेंड या टेस्ट सामने आ जाता है। इन्हीं के बीच इन दिनों एक आसान लेकिन असरदार कॉन्सेप्ट चर्चा में है, जिसे लोग ‘बर्ड थ्योरी’ के नाम से जानते हैं। कहा जा रहा है कि यह दो मिनट का छोटा-सा टेस्ट आपके रिश्ते की सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव को काफी हद तक सामने ला सकता है।

बर्ड थ्योरी के बारे में जान लीजिए यह थ्योरी दरअसल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन की रिसर्च से प्रेरित है। गॉटमैन के अनुसार, मजबूत रिश्तों की नींव बड़ी-बड़ी बातों पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी प्रतिक्रियाओं पर टिकी होती है। उन्होंने इन्हें “बिड्स ऑफ कनेक्शन” कहा, यानी जब एक पार्टनर किसी छोटी-सी बात के जरिए ध्यान और जुड़ाव चाहता है। ‘बर्ड थ्योरी’ इसी सोच को एक आसान और व्यवहारिक टेस्ट के रूप में पेश करती है।