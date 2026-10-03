लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। आयुर्वेद में मासिक धर्म को महिला के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य और स्वाभाविक शुद्धि प्रक्रिया माना गया है। इस दौरान आहार, दिनचर्या और व्यवहार के नियमों को रजस्वला परिचर्या कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखना और महिला की शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को बनाए रखना है।

ऐसे में क्‍या खाना चाहिए इस अवधि में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लेना चाहिए। जैसे पतला दलिया, मुरमुरा, चावल का मांड, मूंग और सब्जियों का पतला सूप और गुनगुना पानी। क्‍या नहीं खाना चाहिए इसके विपरीत भारी, तला-भुना, अत्यधिक ठंडा, तीखा, खट्टा, अधिक नमकीन, तेलयुक्त, बेकरी और जंक फूड से बचना चाहिए। साथ ही भारी व्यायाम, दौड़ना, अधिक शारीरिक काम, लंबी यात्रा, दिन में सोना और मानसिक तनाव से भी बचने की सलाह दी जाती है। पर्याप्त विश्राम, सकारात्मक सोच और शांत मन इस दौरान जरूरी है।