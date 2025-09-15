मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Kidney Failure Symptoms: पेशाब में दिखें ये संकेत तो हो जाएं सचेत, किडनी खराब होने के जान लें शुरुआती लक्षण

    Kidney Failure Symptoms: किडनी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने का अहम काम करती है, लेकिन जब इसकी फंक्शनिंग कम होने लगती है तो कई संकेत दिखने लगते हैं। लोग अक्सर इन्हें उम्र या थकान से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि किडनी डिजीज का पता गंभीर स्टेज में चलता है। आइए जानते हैं किडनी फेलियर की शुरुआत कैसे दिखती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 11:41:49 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 12:59:41 PM (IST)
    Kidney Failure Symptoms: पेशाब में दिखें ये संकेत तो हो जाएं सचेत, किडनी खराब होने के जान लें शुरुआती लक्षण
    Kidney Failure Symptoms: किडनी फेलियर के शुरुआती संकेत जानें

    HighLights

    1. किडनी फेलियर के जानें शुरुआती संकेत
    2. समय पर जांच से बच सकती है किडनी
    3. पेशाब में झाग या खून आना बेहद डेंजर

    डिजिटल डेस्क: किडनी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे अहम अंगों में से एक है। यह शरीर से टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी की कार्यक्षमता घटने लगती है, तो शरीर कुछ शुरुआती संकेत (Kidney Failure Symptoms) देता है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है।

    पेशाब में बदलाव

    डॉ. श्री राम काबरा के अनुसार, किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत पेशाब में दिखते हैं। अगर रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़े या पेशाब की मात्रा अचानक बदल जाए तो यह चेतावनी हो सकती है।

    पेशाब में झाग या खून

    अगर पेशाब में झाग बने या उसमें खून दिखाई दे, तो यह गंभीर संकेत है कि किडनी फिल्ट्रेशन सही ढंग से नहीं कर रही। इसका मतलब है कि प्रोटीन या ब्लड यूरिन के साथ बाहर आ रहा है।

    लगातार थकान और एनीमिया

    किडनी की खराबी से एरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगते हैं। इसका नतीजा है लगातार थकान और कमजोरी।

    चेहरे और पैरों में सूजन

    जब किडनी सही ढंग से सोडियम और पानी बाहर नहीं निकाल पाती, तो शरीर में फ्लूइड जमा हो जाता है। इससे चेहरे, टखनों और पैरों में सूजन आने लगती है।

    अन्य लक्षण

    किडनी फेलियर के और भी संकेत हैं जैसे – भूख न लगना, उल्टी, मतली, सांस लेने में परेशानी, त्वचा पर खुजली और रूखापन। ये सभी शरीर में टॉक्सिन जमा होने का नतीजा हैं।

    सावधानी ही बचाव

    डॉ. काबरा सलाह देते हैं कि अगर ये लक्षण लगातार दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआती जांच और इलाज से किडनी को बचाया जा सकता है। देर होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है और किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.