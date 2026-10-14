घुटनों से जुड़ी समस्या में जोड़ की कार्टिलेज घिसने लगती है, आराम दिला सकती है फिजियोथेरेपी

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में परेशानी और कुर्सी से उठने-बैठने में तकलीफ को अक्सर बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लिया जाता है। कई बार ये लक्षण आस्टियोआर्थराइटिस के कारण होते हैं। इस स्थिति में घुटने के जोड़ की कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने लगती है, जिससे दर्द, अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है।

ऐसे में मरीजों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इस समस्या का अंतिम उपचार सर्जरी ही है? वास्तव में हर मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। बीमारी की गंभीरता के अनुसार फिजियोथेरेपी से भी काफी राहत मिल सकती है।