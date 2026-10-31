नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर का युवा इन दिनों गर्दन से जुड़ी समस्याओं से जूझता दिख रहा है। बीते तीन महीनों में एमवाय अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में 25 से 35 वर्ष की उम्र के मरीजों की संख्या में दस प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इनमें लगभग 150 कामकाजी युवतियां और महिलाएं, 40 पुरुष और 50 बच्चे शामिल हैं। खासतौर पर कामकाजी महिलाओं में गर्दन के दर्द से जुड़ी समस्याएं जैसे स्पोंडलाइटिस, गर्दन में अकड़न और लगातार दर्द की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे की बड़ी वजह गलत पोश्चर अपनाना और पोषण की कमी नजर आ रही है।

लैपटाॅप पर घंटों काम कर रहे युवा लैपटाॅप पर घंटों तक काम करना मुसीबत का सबब बन गया है, इससे गर्दन संबंधी समस्याओं में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हड्डियों की कमजोरी भी इसकी वजह बन रही है। शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हैं और ज्यादातर मरीजों की जांच रिपोर्ट में विटामिन बी12, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी सामने आ रही है। बता दें कि हड्डियों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम के साथ ही विटामिन डी भी पर्याप्त होना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी की मदद से ही कैल्शियम का अवशोषण होता है। गर्दन दर्द के साथ ही महिलाओं में कमर दर्द, घुटनों के दर्द और कंधे के दर्द की शिकायतों में भी इजाफा हुआ है।