दहेज में सिर्फ एक चरखा और कार के लिए बैंक लोन! जानिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी के 10 अनसुने किस्से

लाइफस्टाइल डेस्क। शायद मेरे छोटे कद और मृदुभाषी होने की वजह से लोग यह मान लेते हैं कि मैं दृढ़ नहीं हो सकता। शारीरिक रूप से बलवान न होते हुए भी, मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर नहीं हूं।

साल 1956 में एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देते समय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कहे गए ये शब्द उनके साहस, नैतिक मूल्यों और सच्चाई को दर्शाते हैं। 2 अक्टूबर 2026 को भारत देश अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयंती मना रहा है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से सात मील दूर मुगलसराय में जन्मे शास्त्री जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र-समर्पण की अद्वितीय मिसाल है। इस खआस अवसर पर जानेंगे शास्त्री जी के बारे में 10 बातें-

1. डेढ़ साल की आयु में पिता का साया उठा शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें प्यार से 'नन्हें' कहा जाता था। जब वे मात्र डेढ़ साल के थे, तब उनके शिक्षक पिता का निधन हो गया। 20 साल की आयु में विधवा हुई उनकी माता अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गईं, जहां उनका बचपन कई मुश्किलों में बीता। 2. दुखों में बीता बचपन और कठिन संघर्ष अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें अपने चाचा के पास वाराणसी जाना पड़ा। गरीबी का आलम यह था कि प्रचंड गर्मी में तपती सड़कों पर नंगे पैर कई किलोमीटर पैदल चलकर वे स्कूल जाया करते थे।