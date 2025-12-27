New Year 2026: पार्टी नहीं, सुकून ढूंढ रहे हैं? दिल्ली के पास ये 5 'Hidden Gems' आपके नए साल को बना देंगे शानदार

लाइफस्टाइल डेस्क। जरा कल्पना कीजिए... 31 दिसंबर की सुनहरी शाम है, साल के आखिरी सूरज को आप पहाड़ों की ओट में छिपते देख रहे हैं। न क्लबों के बाहर लंबी लाइन का झंझट, न दिल्ली के दमघोंटू ट्रैफिक का शोर और न ही हजारों रुपये के महंगे बिल का डर। कैसा रहेगा?
हर साल हम न्यू ईयर पर कुछ 'तूफानी' करने के चक्कर में वही भीड़-भाड़ वाले पब और रेस्टोरेंट्स में फंस जाते हैं। लेकिन अगर इस बार आप अपनी नई यादों की डायरी को सुकून, ताजी हवा और खूबसूरत नजारों से भरना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। दिल्ली के पास ही कुछ ऐसे 'हिडन जेम्स' हैं जो आपकी जेब पर बोझ डाले बिना आपके नए साल को यादगार बना देंगे।
आइए जानते हैं, दिल्ली के पास वो 5 बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन जहां आप New Year 2026 का शानदार स्वागत कर सकते हैं:
अगर आपको ठंडी लहरों की आवाज और दोस्तों के साथ 'बॉनफायर' (आलाव) के पास गिटार बजाना पसंद है, तो ऋषिकेश बेस्ट है।
दिल्ली से महज 6-7 घंटे की दूरी पर बसा यह उत्तराखंड का एक शांत कैंटोनमेंट टाउन है। यह उन लोगों के लिए जन्नत है जिन्हें शोर-शराबा पसंद नहीं।
हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, मोरनी हिल्स उन लोगों के लिए है जिनके पास समय की कमी है।
अगर आप न्यू ईयर पर कुछ शाही और साहसिक (Adventurous) करना चाहते हैं, तो राजस्थान का रुख करें।
यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए आगरा आज दिल्ली वालों के लिए 'क्विक गेटअवे' बन चुका है।
साल खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। इससे पहले कि इन जगहों के होटल्स और कैंप्स 'हाउसफुल' हो जाएं, अपना बैग पैक कीजिए और ट्रिप प्लान कर लीजिए। याद रखिए, नया साल सिर्फ पार्टी का नाम नहीं, बल्कि नई यादें बुनने का एक बहाना है।