New Year 2026: पार्टी नहीं, सुकून ढूंढ रहे हैं? दिल्ली के पास ये 5 'Hidden Gems' आपके नए साल को बना देंगे शानदार

लाइफस्टाइल डेस्क। जरा कल्पना कीजिए... 31 दिसंबर की सुनहरी शाम है, साल के आखिरी सूरज को आप पहाड़ों की ओट में छिपते देख रहे हैं। न क्लबों के बाहर लंबी लाइन का झंझट, न दिल्ली के दमघोंटू ट्रैफिक का शोर और न ही हजारों रुपये के महंगे बिल का डर। कैसा रहेगा?

हर साल हम न्यू ईयर पर कुछ 'तूफानी' करने के चक्कर में वही भीड़-भाड़ वाले पब और रेस्टोरेंट्स में फंस जाते हैं। लेकिन अगर इस बार आप अपनी नई यादों की डायरी को सुकून, ताजी हवा और खूबसूरत नजारों से भरना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। दिल्ली के पास ही कुछ ऐसे 'हिडन जेम्स' हैं जो आपकी जेब पर बोझ डाले बिना आपके नए साल को यादगार बना देंगे।

आइए जानते हैं, दिल्ली के पास वो 5 बजट-फ्रेंडली डेस्टिनेशन जहां आप New Year 2026 का शानदार स्वागत कर सकते हैं:

1. ऋषिकेश: गंगा किनारे सुकून और एडवेंचर

अगर आपको ठंडी लहरों की आवाज और दोस्तों के साथ 'बॉनफायर' (आलाव) के पास गिटार बजाना पसंद है, तो ऋषिकेश बेस्ट है।

क्या करें: यहां आप नदी किनारे कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। गंगा आरती की पॉजिटिविटी और यहां के कैफे का वाइब्रेंट माहौल आपके साल की शुरुआत को ऊर्जा से भर देगा।

बजट टिप: कैंपिंग और राफ्टिंग के कॉम्बो पैकेज कम बजट में आसानी से मिल जाते हैं।

2. लैंसडाउन: शांति और प्रकृति का संगम

दिल्ली से महज 6-7 घंटे की दूरी पर बसा यह उत्तराखंड का एक शांत कैंटोनमेंट टाउन है। यह उन लोगों के लिए जन्नत है जिन्हें शोर-शराबा पसंद नहीं।

क्या करें: 'टिप एंड टॉप' व्यू पॉइंट से हिमालय की चोटियों को निहारना और पुराने चर्च घूमना आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा।

बजट टिप: यहां होम-स्टे और गेस्ट हाउस काफी किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।

3. मोरनी हिल्स: पास भी और खास भी

हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, मोरनी हिल्स उन लोगों के लिए है जिनके पास समय की कमी है।

क्या करें: टिक्कर ताल झील के किनारे पिकनिक और बोटिंग का मजा लें। कम खर्च में पहाड़ों वाला अहसास पाने के लिए इससे बेहतर जगह दिल्ली के पास दूसरी नहीं है।

बजट टिप: एक दिन के ट्रिप (Day Trip) के लिए भी यह बेहतरीन विकल्प है।

4. अलवर और सरिस्का: किलों और जंगल की सैर

अगर आप न्यू ईयर पर कुछ शाही और साहसिक (Adventurous) करना चाहते हैं, तो राजस्थान का रुख करें।

क्या करें: अलवर के 'बाला किला' का इतिहास और सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी आपको रोमांचित कर देगी। साथ ही राजस्थानी थाली का जायका आपके जश्न को दोगुना कर देगा।

बजट टिप: दिल्ली से सड़क मार्ग (NH-48) के जरिए आप बहुत कम समय और पेट्रोल खर्च में यहां पहुंच सकते हैं।

5. आगरा: ताज के दीदार के साथ नई शुरुआत

यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए आगरा आज दिल्ली वालों के लिए 'क्विक गेटअवे' बन चुका है।

क्या करें: दुनिया के सात अजूबों में से एक 'ताजमहल' के साथ साल का पहला दिन मनाना जादुई होता है। यमुना घाट पर बैठकर डूबते सूरज को देखना एक ऐसा पल है जो आपको हमेशा याद रहेगा।

बजट टिप: आगरा का मशहूर पेठा खरीदना और स्ट्रीट फूड का आनंद लेना जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता।

साल खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। इससे पहले कि इन जगहों के होटल्स और कैंप्स 'हाउसफुल' हो जाएं, अपना बैग पैक कीजिए और ट्रिप प्लान कर लीजिए। याद रखिए, नया साल सिर्फ पार्टी का नाम नहीं, बल्कि नई यादें बुनने का एक बहाना है।