साल 2025 की 'फूड रिपोर्ट' आई सामने, चिकन बिरयानी बनी इंडिया की फेवरेट डिश, नाश्ते में इडली ने मारी बाजी

लाइफस्टाइल डेस्क। साल 2025 अब विदा होने को है और जाते-जाते यह साल हमें अपनी खट्टी-मीठी यादों के साथ-साथ हमारे खाने-पीने के शौकीन मिजाज की एक दिलचस्प तस्वीर भी दे गया है। हाल ही में एक प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपनी सालाना रिपोर्ट साझा की है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारतीयों के दिल का रास्ता आज भी उनके पेट से होकर ही गुजरता है।
आइए देखते हैं कि 2025 में भारत की थाली में क्या सबसे ज्यादा परोसा गया...
आंकड़ों की मानें तो इस साल भी बिरयानी ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। 2025 में कुल 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर की गईं। इसका गणित इतना दिलचस्प है कि भारत में हर मिनट 194 और हर सेकंड लगभग 3.25 बिरयानी की प्लेट्स डिलीवर हुईं।
चिकन बिरयानी: 57.7 मिलियन ऑर्डर्स के साथ नंबर-1 पर रही। इसके बाद बर्गर (44.2 मिलियन), पिज्जा (40.1 मिलियन) और वेज डोसा (26.2 मिलियन) का नंबर आता है।
1. नाश्ते में इडली का राज: सुबह के वक्त भारतीयों ने दक्षिण भारतीय स्वाद पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। इडली 11 मिलियन ऑर्डर्स के साथ सबसे पसंदीदा नाश्ता रही, जबकि वेज डोसा और मेदू वड़ा भी रेस में बने रहे। उत्तर भारतीय स्वाद में आलू पराठा और पूरी ने भी अपनी जगह बनाई।
2. शाम का नाश्ता (स्नैक्स टाइम): शाम 3 से 7 बजे के बीच लोगों ने बर्गर पर खूब प्यार लुटाया। 6.3 मिलियन चिकन बर्गर और 4.2 मिलियन वेज बर्गर डिलीवर हुए। हालांकि, 'चाय-समोसा' की क्लासिक जोड़ी आज भी हिट है; इस साल 3.42 मिलियन समोसे और 2.9 मिलियन अदरक वाली चाय ऑर्डर की गई।
3. मिड-नाइट क्रेविंग्स: रात 12 से 2 बजे के बीच जब भूख लगी, तो भारतीयों ने चिकन बर्गर और चिकन बिरयानी को सबसे ज्यादा याद किया। मीठे में चॉकलेट वफल और केक की मांग सबसे अधिक रही।
मिठाइयों और केक के मामले में इस साल बड़ा उलटफेर देखने को मिला। व्हाइट चॉकलेट केक 69 लाख ऑर्डर्स के साथ नंबर-1 स्वीट डिश बनी।
पारंपरिक मिठाइयां: गुलाब जामुन आज भी टॉप पर है, जिसके बाद काजू बर्फी और बेसन के लड्डू का नंबर रहा।
आइसक्रीम: डार्क चॉकलेट और चॉकलेट संडे सबसे लोकप्रिय फ्लेवर रहे।
यह भी पढ़ें- प्रदूषण में आंखों की जलन से हैं परेशान? भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान
साल 2025 में भारतीयों ने वैश्विक व्यंजनों (Global Cuisines) को भी खुले दिल से अपनाया।
मैक्सिकन फूड: 16 मिलियन ऑर्डर्स के साथ सबसे लोकप्रिय विदेशी व्यंजन रहा।
तिब्बती और कोरियाई: मोमोज और रामेन जैसे व्यंजनों की दीवानगी भी सिर चढ़कर बोली।
रीजनल फूड: पहाड़ी, मालाबारी और राजस्थानी व्यंजनों की मांग में भी भारी उछाल देखा गया।
2025 की फूड रिपोर्ट यह बताती है कि हम भारतीय पारंपरिक स्वाद के साथ-साथ नए प्रयोगों के लिए भी तैयार हैं। चाहे वह बिरयानी का जादू हो या मैक्सिकन फूड का तड़का, 2025 का साल 'स्वाद के शौकीनों' के नाम रहा।