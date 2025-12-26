साल 2025 की 'फूड रिपोर्ट' आई सामने, चिकन बिरयानी बनी इंडिया की फेवरेट डिश, नाश्ते में इडली ने मारी बाजी

लाइफस्टाइल डेस्क। साल 2025 अब विदा होने को है और जाते-जाते यह साल हमें अपनी खट्टी-मीठी यादों के साथ-साथ हमारे खाने-पीने के शौकीन मिजाज की एक दिलचस्प तस्वीर भी दे गया है। हाल ही में एक प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने अपनी सालाना रिपोर्ट साझा की है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारतीयों के दिल का रास्ता आज भी उनके पेट से होकर ही गुजरता है।

आइए देखते हैं कि 2025 में भारत की थाली में क्या सबसे ज्यादा परोसा गया... बिरयानी का जलवा: हर सेकंड में 3 से ज्यादा ऑर्डर आंकड़ों की मानें तो इस साल भी बिरयानी ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। 2025 में कुल 93 मिलियन बिरयानी ऑर्डर की गईं। इसका गणित इतना दिलचस्प है कि भारत में हर मिनट 194 और हर सेकंड लगभग 3.25 बिरयानी की प्लेट्स डिलीवर हुईं।

चिकन बिरयानी: 57.7 मिलियन ऑर्डर्स के साथ नंबर-1 पर रही। इसके बाद बर्गर (44.2 मिलियन), पिज्जा (40.1 मिलियन) और वेज डोसा (26.2 मिलियन) का नंबर आता है। सुबह से रात तक: क्या था खाने का मिजाज? 1. नाश्ते में इडली का राज: सुबह के वक्त भारतीयों ने दक्षिण भारतीय स्वाद पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। इडली 11 मिलियन ऑर्डर्स के साथ सबसे पसंदीदा नाश्ता रही, जबकि वेज डोसा और मेदू वड़ा भी रेस में बने रहे। उत्तर भारतीय स्वाद में आलू पराठा और पूरी ने भी अपनी जगह बनाई। 2. शाम का नाश्ता (स्नैक्स टाइम): शाम 3 से 7 बजे के बीच लोगों ने बर्गर पर खूब प्यार लुटाया। 6.3 मिलियन चिकन बर्गर और 4.2 मिलियन वेज बर्गर डिलीवर हुए। हालांकि, 'चाय-समोसा' की क्लासिक जोड़ी आज भी हिट है; इस साल 3.42 मिलियन समोसे और 2.9 मिलियन अदरक वाली चाय ऑर्डर की गई।