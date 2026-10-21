3 साल में दोगुने से अधिक बढ़ा MP टूरिज्म, अकेले उज्जैन पहुंचे 8.40 करोड़ श्रद्धालु! जानिए MP के किस शहर में आए सबसे ज्यादा टूरिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत ने देश-दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन सालों में राज्य में घरेलू पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में दोगुने से भी अधिक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

साल 2023 में जहां देश के विभिन्न राज्यों से 11.19 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 13.39 करोड़ और साल 2025 में उछाल मारकर 21.5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। केवल 2024 और 2025 के बीच ही सैलानियों की संख्या में 7.64 करोड़ का भारी इजाफा देखने को मिला है।

उज्जैन, कुबरेश्वर और बागेश्वर धाम मुख्य केंद्र राज्य में पर्यटन में आए इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे धार्मिक पर्यटन (Spiritual Tourism) की सबसे बड़ी भूमिका रही। धार्मिक पर्यटन के मामले में उज्जैन शीर्ष स्थान पर रहा। पिछले साल (2025) रिकॉर्ड 8.80 करोड़ श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। इससे पूर्व 2023 में 5.28 करोड़ और 2024 में 7.23 करोड़ श्रद्धालु यहां आए थे।

सीहोर (कुबरेश्वर धाम): साल 2025 में यहां 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन और हाजिरी लगाई।

सतना (मैहर मां शारदा धाम): मां शारदा के दरबार में 1.61 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे।

दतिया (पीतांबरा पीठ और रतनगढ़ माता): रतनगढ़ माता मंदिर में 1 करोड़ तथा पीतांबरा पीठ में 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे।

छतरपुर (बागेश्वर धाम): यहां 9 लाख भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

देवास टेकरी: देवास में 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इंदौर में 173.8% का रिकॉर्ड उछाल आरामदायक एवं अवकाश पर्यटन (Leisure Tourism) के क्षेत्र में राज्य के प्रमुख शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने 173.8% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए 2.80 करोड़ पर्यटकों की मेजबानी की। भोपाल ने 10.72% की वृद्धि के साथ 24.62 लाख सैलानियों का स्वागत किया। वहीं, जबलपुर में 23.94 लाख पर्यटक पहुंचे। टाइगर रिजर्व्स का दबदबा बरकरार वन्यजीव पर्यटन (Wildlife Tourism) में राज्य के पारंपरिक टाइगर रिजर्व्स सैलानियों की पहली पसंद बने रहे, जबकि कूनो में चीतों का आकर्षण उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मढ़ई (नर्मदापुरम) में 4.36 लाख, पन्ना में 4.03 लाख, कान्हा में 2.55 लाख और बांधवगढ़ में 1.99 लाख वन्यजीव प्रेमी पहुंचे।