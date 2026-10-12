लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दिल को स्वस्थ रखने के लिए किसी एक उपाय पर निर्भर रहने के बजाय रोजमर्रा की आदतों में सुधार करना जरूरी है। संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव पर नियंत्रण हृदय रोगों का खतरा कम करने में मदद करते हैं। धूम्रपान से दूरी और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी दिल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

भोजन में यह शामिल करें

भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, बिना नमक वाले मेवे और जैतून के तेल जैसे स्वस्थ वसा वाले विकल्प शामिल करें। मछली का सेवन भी उपयोगी हो सकता है। प्रतिदिन नमक की मात्रा पांच ग्राम से कम रखें। मीठे पेय, अतिरिक्त चीनी, तली हुई और अत्यधिक प्रोसेस्ड चीजों का सेवन सीमित करें। फलों का जूस पीने के बजाय साबुत फल खाएं और वजन नियंत्रित रखने का प्रयास करें।