52 की उम्र में भी 25 की दिखती हैं मलाइका, ये है एक्ट्रेस की एजलेस बॉडी का सीक्रेट

    By Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 08:11:09 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। मलाइका अरोड़ा की 'रिवर्स एजिंग' (उम्र का थम जाना) हमेशा चर्चा का विषय रहती है। 52 साल की उम्र में भी वे 32 जैसी ऊर्जा और ग्लो बनाए रखती हैं।

    अक्सर लोग सोचते हैं कि इसके पीछे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या घंटों जिम में पसीना बहाना होगा, लेकिन एक्ट्रेस ने खुद अपनी फिटनेस का असली राज साझा किया है। यहाँ देखें मलाइका अरोड़ा की फिटनेस और यूथफुल ग्लो का पूरा सीक्रेट-

    प्राणायाम - मलाइका की एजलेस ब्यूटी का 'पावर मंत्र'

    मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा आधार प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ है 'सांसों पर नियंत्रण', जो न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एक्ट्रेस ने पांच प्रमुख प्राणायामों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बताया है-


    1. भस्त्रिका प्राणायाम

    यह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधारता है। मलाइका के अनुसार, यह तनाव कम करने के लिए बेहतरीन है।

    सावधानी: हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी वाले लोग इसे बिना विशेषज्ञ की सलाह के न करें।

    2. कपालभाति

    इसे 'क्लींजिंग तकनीक' माना जाता है। इसमें जोर से सांस बाहर छोड़ी जाती है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। यह पाचन सुधारने और पेट की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है।

    3. अनुलोम-विलोम

    यह शरीर की ऊर्जा प्रणालियों को संतुलित करता है और त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाता है। यह एकाग्रता और शांति के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है।

    4. भ्रामरी प्राणायाम

    इसमें भौंरे की तरह गुंजन की जाती है। मलाइका इसे दिमाग को शांत रखने और सिरदर्द से राहत पाने के लिए करती हैं।

    सावधानी: कान में इन्फेक्शन होने पर इसे करने से बचें।

    5. उद्गीथ प्राणायाम

    यह ध्यान लगाने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने का एक तरीका है। यह तनाव को दूर कर चेहरे पर एक अलग ही चमक (Aura) पैदा करता है।

    मलाइका की फिटनेस के अन्य स्तंभ

    मलाइका सिर्फ योग ही नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवनशैली पर भी जोर देती हैं-

    सख्त डाइट प्लान - वे घर का बना सादा खाना पसंद करती हैं और रात का भोजन (Dinner) शाम 7-8 बजे तक कर लेती हैं।

    हाइड्रेशन - पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लेना उनके रूटीन का हिस्सा है।

    अनुशासन - वे अपने वर्कआउट रूटीन को लेकर बहुत गंभीर रहती हैं, चाहे वह योग हो, जिम या पिलेट्स।

    प्रो टिप - मलाइका का मानना है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती; जब आप भीतर से स्वस्थ और शांत महसूस करते हैं, तो वह आपकी त्वचा पर स्वतः ही झलकने लगता है।

