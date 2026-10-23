पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है, गांठ या बदलाव को नजरअंदाज न करें, जांच ही बचाव

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के दो बड़े मेडिकल संस्थानों गांधी मेडिकल कालेज और एम्स भोपाल में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका मकसद महिलाओं को समय पर जांच और इलाज के प्रति जागरूक करना है।

एम्स भोपाल में डाॅक्टरों ने बताया कि स्तन या बगल में गांठ, स्तन के आकार में बदलाव, त्वचा में परिवर्तन या निप्पल से असामान्य स्राव जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, पर जांच जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता का मतलब सिर्फ लक्षण जानना नहीं है।