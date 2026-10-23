5 ग्राम मावे को 10 से 15 एमएल गर्म पानी में मिलाएं, टिंचर आयोडिन मिलाएं, नीला पड़ गया तो समझो मिलावटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के त्योहार पर मिठाई, मावा, घी और खाद्य तेल की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उपभोक्ता मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान, उनसे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान और शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक रहें।

घर पर किन सामान्य तरीकों से मिलावट का शुरुआती संकेत मिल सकता है, किन परिस्थितियों में खाद्य विभाग से जांच करानी चाहिए और शिकायत मिलने पर विभाग क्या कार्रवाई करता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हेलो नईदुनिया कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी लोकेन्द्र सिंह ने पाठकों से संवाद किया और उनके सवालों के जवाब दिए। सवाल : दीपावली पर मावा का उपयोग बहुत होता है इसकी जांच घर पर कैसे करें? ( विनोद दुबे, माडल टाउन) जवाब : जब हम किसी डेयरी से मावा लेकर आते हैं और संदेह हो कि उसमें मिलावट हो सकती है तो घर पर इसे जांच सकते हैं। मेडिकल स्टोर से टिंचर आयोडिन का एक जांच किट लेकर आएं। कुछ 5 ग्राम मावा को तेज गर्म किए गए 10 से 15 एमएल पानी में मिलाएं और उसको ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें टिंचर आयोडिन मिलाएं। यदि मिश्रण का रंग नीला या काला पड़ता है तो उसमें स्टार्च की मिलावट पुष्ट होती है। यदि संदेह है कि हानिकारक केमिकल हो सकते हैं तो इसकी जांच विभाग की चलित लैब से करवा सकते हैं।