पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए अच्छा माना जाता है यह मौसम, आप भी जाना चाहते हैं तो इन 8 बातों का रखें ध्यान

हेल्थ डेस्क। सर्दियों की शुरुआत से पहले का समय पहाड़ों की सैर और कई ट्रेकिंग रूट्स के लिए अच्छा माना जाता है। मानसून के बाद आसमान साफ होने लगता है और पहाड़ों से दूर तक के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हिमालय और दूसरे पहाड़ी इलाकों में ट्रेकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग का प्लान बनाते हैं। हालांकि, पहाड़ों पर चढ़ना सिर्फ घूमने-फिरने का शौक नहीं, बल्कि शारीरिक क्षमता, सही ट्रेनिंग और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधि है। अगर आप भी इस मौसम में पहाड़ों पर चढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

1. पहले अपनी फिटनेस जांचें माउंटेन क्लाइंबिंग में शरीर को सामान्य दिनों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक चलना, ऊंचाई पर चढ़ना और भारी सामान उठाना थकान बढ़ा सकता है। इसलिए यात्रा से पहले पैदल चलने, सीढ़ियां चढ़ने और हल्की एक्सरसाइज की आदत डालें। अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही यात्रा की योजना बनाएं।

2. मौसम और रास्ते की जानकारी जरूर लें पहाड़ों का मौसम तेजी से बदल सकता है। सुबह धूप होने के बावजूद कुछ ही समय में बारिश, बर्फबारी या तेज हवाएं चल सकती हैं। इसलिए निकलने से पहले मौसम का पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देखें। जिस रास्ते पर जाने की योजना है, वहां की स्थिति और कठिनाई के बारे में भी जानकारी लें। 3. बिना ट्रेनिंग के ऊंचे पहाड़ों पर न चढ़ें ट्रेकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग दोनों अलग-अलग गतिविधियां हैं। सामान्य ट्रेकिंग के लिए भी तैयारी जरूरी है, लेकिन तकनीकी चढ़ाई में रस्सियों, हार्नेस, हेलमेट और दूसरे उपकरणों का सही इस्तेमाल आना चाहिए। पहली बार जा रहे हैं तो अनुभवी गाइड या प्रमाणित प्रशिक्षक की मदद लें। अपनी क्षमता से ज्यादा कठिन रास्ता चुनना जोखिम भरा हो सकता है।