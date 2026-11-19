लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल मोटे अनाज यानी मिलेट्स को हेल्दी फूड और फिटनेस डाइट के तौर पर खूब प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के लिए कोदो, कुटकी और रागी कभी कोई नया ट्रेंड नहीं थे। ये उनके रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा हुआ करते थे। उनकी रसोई सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि जंगल से मिलने वाले मशरूम, मौसमी साग, कंद-मूल, महुआ के फूल और बांस की कोपलों से भी कई तरह के पकवान तैयार किए जाते थे।
हालांकि, बदलती जीवनशैली, बाजार में आसानी से मिलने वाले पैकेज्ड फूड और फास्ट फूड के बढ़ते चलन से पारंपरिक खानपान धीरे-धीरे पीछे छूट रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की 1 नवंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की पारंपरिक रसोई में कई ऐसे व्यंजन और खाद्य परंपराएं थीं, जिनकी जानकारी अब सीमित होती जा रही है। रिपोर्ट में गोंड, बैगा, मुरिया, भील और दूसरे समुदायों के खानपान की विविधता का जिक्र किया गया है।
मध्यप्रदेश के डिंडोरी और मंडला जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में कोदो और कुटकी लंबे समय से भोजन का हिस्सा रहे हैं। बैगा समुदाय में इन अनाजों से पेय जैसा पतला भोजन ‘पेज’ तैयार किया जाता है। इसमें अनाज को दरदरा पीसकर पानी में उबाला जाता है। इसे खासतौर पर मेहनत वाले काम के दौरान पेट भरने वाले भोजन के रूप में खाया जाता था।
वहीं, कुटकी से खीर और दूसरे मीठे पकवान भी बनाए जाते थे। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में रागी यानी मंडिया से ‘मंडिया पेज’ तैयार किया जाता है। इसके अलावा जंगल से मिलने वाले मशरूम, कंद-मूल और मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां भी भोजन का हिस्सा थीं।
बस्तर की रसोई में बांस की कोपलों से बनने वाले पकवान, महुआ के फूलों से तैयार खाद्य पदार्थ और लाल चींटियों से बनाई जाने वाली चापड़ा चटनी भी खास पहचान रखते हैं। हालांकि, हर समुदाय का खानपान अलग होता है और स्थानीय मौसम, जंगल तथा उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से व्यंजन बदलते रहते हैं।
आदिवासी रसोई की एक खास बात भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक भी थी। बारिश के मौसम में जब जंगलों तक पहुंचना मुश्किल होता था, तब काम आने के लिए कई खाद्य पदार्थों को सुखाकर रखा जाता था।
बस्तर के कुछ गांवों में मशरूम, करेला, टमाटर, मक्का और हरी सब्जियों को धूप में सुखाकर रखने की परंपरा रही है। मछली को सुखाकर या धुएं में पकाकर सुरक्षित रखा जाता था। इससे मौसम बदलने पर भी खाने की कमी नहीं होती थी।
अब गांवों तक बाजार और पैकेज्ड फूड की पहुंच बढ़ने से खाने की आदतों में बदलाव आ रहा है। तैयार नूडल्स, चिप्स, बिस्किट और केक जैसे खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। बस्तर के कुछ पारंपरिक व्यंजन परोसने वाले कैफे में भी फास्ट फूड की मांग के कारण स्थानीय व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ी है।
मध्यप्रदेश में भी कोदो-कुटकी की खेती और इस्तेमाल में गिरावट के पीछे चावल की आसान उपलब्धता, अनाज की प्रोसेसिंग में मेहनत और बाजार की कमी जैसे कारण सामने आए हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, पारंपरिक खानपान को बचाने के लिए सिर्फ व्यंजनों को रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन लोगों का पारंपरिक ज्ञान भी सुरक्षित रखना जरूरी है, जो पीढ़ियों से इन व्यंजनों को बनाते आ रहे हैं।
महिलाओं के समूहों के जरिए कोदो-कुटकी की खेती, प्रोसेसिंग और बिक्री को बढ़ावा देना भी एक तरीका हो सकता है। इससे स्थानीय भोजन को पहचान मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
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