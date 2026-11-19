लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल मोटे अनाज यानी मिलेट्स को हेल्दी फूड और फिटनेस डाइट के तौर पर खूब प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के लिए कोदो, कुटकी और रागी कभी कोई नया ट्रेंड नहीं थे। ये उनके रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा हुआ करते थे। उनकी रसोई सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि जंगल से मिलने वाले मशरूम, मौसमी साग, कंद-मूल, महुआ के फूल और बांस की कोपलों से भी कई तरह के पकवान तैयार किए जाते थे।

हालांकि, बदलती जीवनशैली, बाजार में आसानी से मिलने वाले पैकेज्ड फूड और फास्ट फूड के बढ़ते चलन से पारंपरिक खानपान धीरे-धीरे पीछे छूट रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 1 नवंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की पारंपरिक रसोई में कई ऐसे व्यंजन और खाद्य परंपराएं थीं, जिनकी जानकारी अब सीमित होती जा रही है। रिपोर्ट में गोंड, बैगा, मुरिया, भील और दूसरे समुदायों के खानपान की विविधता का जिक्र किया गया है।

कोदो-कुटकी से बनता था पेय और खीर मध्यप्रदेश के डिंडोरी और मंडला जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में कोदो और कुटकी लंबे समय से भोजन का हिस्सा रहे हैं। बैगा समुदाय में इन अनाजों से पेय जैसा पतला भोजन ‘पेज’ तैयार किया जाता है। इसमें अनाज को दरदरा पीसकर पानी में उबाला जाता है। इसे खासतौर पर मेहनत वाले काम के दौरान पेट भरने वाले भोजन के रूप में खाया जाता था। वहीं, कुटकी से खीर और दूसरे मीठे पकवान भी बनाए जाते थे। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में रागी यानी मंडिया से ‘मंडिया पेज’ तैयार किया जाता है। इसके अलावा जंगल से मिलने वाले मशरूम, कंद-मूल और मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां भी भोजन का हिस्सा थीं।