प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क या कपड़े वाला मास्क, कौन ज्यादा असरदार है?

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती है, वैसे-वैसे लोग प्रदूषण से बचने के तरीके तलाशने लगते हैं। कोई घर से बाहर निकलते समय मुंह पर कपड़ा बांध लेता है, तो कोई बाजार से N95 मास्क खरीदकर इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन क्या दोनों मास्क प्रदूषण से बराबर सुरक्षा देते हैं? क्या कपड़े का मास्क भी हवा में मौजूद बारीक कणों को रोक सकता है? अगर आप भी इन सवालों को लेकर उलझन में हैं, तो दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है।

N95 मास्क क्यों माना जाता है ज्यादा असरदार? हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे बारीक कण सांस के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। इनमें PM2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे कणों से बचाव के लिए N95 मास्क बेहतर विकल्प माना जाता है।

N95 एक खास तरह का रेस्पिरेटर है, जिसे हवा में मौजूद कम से कम 95 प्रतिशत कणों को फिल्टर करने के मानक पर तैयार किया जाता है। यह नाक और मुंह को ढकने के साथ चेहरे पर अच्छी तरह फिट भी होना चाहिए, ताकि किनारों से प्रदूषित हवा अंदर न जा सके। हालांकि, सिर्फ N95 लिखा होना ही उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। मास्क खरीदते समय प्रमाणित उत्पाद चुनना और उसकी पैकेजिंग पर दिए गए मानकों की जांच करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मास्क की प्रमाणिकता और सही फिटिंग पर ध्यान देने की सलाह देता है।