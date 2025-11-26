अब चलती ट्रेन में मनाएं बर्थडे पार्टी और करवाएं प्री-वेडिंग शूट, Namo Bharat में सिर्फ इतने रुपए में करें बुकिंग

लाइफस्टाइल डेस्क: अगर आप बर्थडे पार्टी, प्री-वेडिंग शूट या किसी खास सेलिब्रेशन को एक अनोखा टच देना चाहते हैं, तो अब आपके लिए नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat) एक बिल्कुल नई और हाई-टेक लोकेशन के रूप में तैयार है। NCRTC ने ‘Train Coach Rental for Parties’ नाम से नई पॉलिसी जारी की है, जिसके अनुसार अब आम लोग दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली इस ट्रेन को निजी कार्यक्रमों और शूट्स के लिए बुक कर सकते हैं।
दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली यह अत्याधुनिक ट्रेन सिर्फ सफर भरने का साधन नहीं रही, बल्कि अब एक यादगार इवेंट स्पेस का रूप ले चुकी है। चाहें आप बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहें, इंगेजमेंट सेरेमनी हो, प्री-वेडिंग फोटोशूट या फिर कोई फिल्म/ऐड शूट अब ट्रेन के कोच आपकी बुकिंग (Train Coach Booking For Party nad Shoot) के लिए उपलब्ध हैं।
इवेंट की योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको ट्रेन में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। Namo Bharat ट्रेन में आप स्टैटिक (स्टेशन पर खड़ी ट्रेन) और रनिंग (चलती ट्रेन) दोनों तरह की कोच बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही दुहाई डिपो में मौजूद मॉक-अप कोच भी शूटिंग के लिए उपलब्ध है, जहां मौसम, रोशनी या भीड़ की कोई परेशानी नहीं होती।
ट्रेन में प्राइवेट इवेंट आयोजित करने का अनुभव बेहद खास हो सकता है, लेकिन इसका खर्च जानना भी जरूरी है।
जरूरी जानकारियां (Information)
आप ट्रेन को अपने थीम के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं, पर इसके लिए NCRTC की गाइडलाइन्स का पालन करना आवश्यक होगा। सभी गतिविधियों का आयोजन इस तरह होना चाहिए कि आम यात्रियों को असुविधा न हो। चाहें तो चलती ट्रेन में छोटा फंक्शन, फोटोशूट या रचनात्मक वीडियो शूट भी किया जा सकता है।
दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्रमुख तीन स्टेशन-
इनको चुना गया है क्योंकि ये बड़े, आधुनिक और सुविधाजनक लोकेशन प्रदान करते हैं।
NCRTC ने फिल्ममेकर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डॉक्यूमेंट्री टीम और ऐड शूट्स के लिए भी विशेष पॉलिसी बनाई है। इसके अंतर्गत ट्रेन और स्टेशन को शॉर्ट-टर्म शूट्स के लिए बुक किया जा सकता है। चार्जेस भी मार्केट रेट्स की तुलना में किफायती रखे गए हैं।
यह विचार नया नहीं है, लेकिन NCRTC ने इसे बड़े स्तर पर लागू किया है। इससे पहले-
Namo Bharat की यह पहल शहरी लाइफस्टाइल में एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लेकर आई है, जहां ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं बल्कि यादें बनाने की एक शानदार जगह बन गई है। यदि आप अपने इवेंट को खास और अनोखा बनाना चाहते हैं, तो यह ट्रेन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
