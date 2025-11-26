अब चलती ट्रेन में मनाएं बर्थडे पार्टी और करवाएं प्री-वेडिंग शूट, Namo Bharat में सिर्फ इतने रुपए में करें बुकिंग

मेरी खबरें
    Namo Bharat Train Coach Booking: अगर आप अपनी पार्टी, फोटोशूट या खास सेलिब्रेशन को एक अनोखा और हाई-टेक ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो अब Namo Bharat ट्रेन आपके लिए परफेक्ट वेन्यू बन चुकी है। NCRTC ने पहली बार ट्रेन को प्राइवेट इवेंट्स और शूट्स के लिए बुक करने की सुविधा शुरू की है। आइए जानते हैं इसके लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे और क्या हैं नियम-

    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 01:38:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 01:43:37 PM (IST)
    1. 20,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट अनिवार्य रहेगा।
    2. अधिकतम चार कोच और हर कोच में पचास लोग।
    3. सुबह 6 से रात 11 बजे तक टाइम स्लॉट होगा।

    लाइफस्टाइल डेस्क: अगर आप बर्थडे पार्टी, प्री-वेडिंग शूट या किसी खास सेलिब्रेशन को एक अनोखा टच देना चाहते हैं, तो अब आपके लिए नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat) एक बिल्कुल नई और हाई-टेक लोकेशन के रूप में तैयार है। NCRTC ने ‘Train Coach Rental for Parties’ नाम से नई पॉलिसी जारी की है, जिसके अनुसार अब आम लोग दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली इस ट्रेन को निजी कार्यक्रमों और शूट्स के लिए बुक कर सकते हैं।

    दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली यह अत्याधुनिक ट्रेन सिर्फ सफर भरने का साधन नहीं रही, बल्कि अब एक यादगार इवेंट स्पेस का रूप ले चुकी है। चाहें आप बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहें, इंगेजमेंट सेरेमनी हो, प्री-वेडिंग फोटोशूट या फिर कोई फिल्म/ऐड शूट अब ट्रेन के कोच आपकी बुकिंग (Train Coach Booking For Party nad Shoot) के लिए उपलब्ध हैं।


    कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

    इवेंट की योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको ट्रेन में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। Namo Bharat ट्रेन में आप स्टैटिक (स्टेशन पर खड़ी ट्रेन) और रनिंग (चलती ट्रेन) दोनों तरह की कोच बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही दुहाई डिपो में मौजूद मॉक-अप कोच भी शूटिंग के लिए उपलब्ध है, जहां मौसम, रोशनी या भीड़ की कोई परेशानी नहीं होती।

    चार्जेस क्या होंगे? (Train Coach Booking Charges)

    ट्रेन में प्राइवेट इवेंट आयोजित करने का अनुभव बेहद खास हो सकता है, लेकिन इसका खर्च जानना भी जरूरी है।

    • आपको 20,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। यह राशि तभी वापस मिलेगी जब कोच को कोई नुकसान न पहुंचे।

    • लाइसेंस फीस 5,000 से 10,000 रुपये प्रति घंटा तक हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि डेकोरेशन NMRC करेगा या आप स्वयं तैयार करेंगे।

    जरूरी जानकारियां (Information)

    • अधिकतम कोच बुकिंग: 4

    • कैपेसिटी: एक कोच में 50 लोग

    • बुकिंग समय: कम से कम 15 दिन पहले, नोएडा मेट्रो की वेबसाइट पर

    • टाइम स्लॉट: सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक

    • इवेंट के दौरान सुरक्षा और ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए NCRTC का स्टाफ और सिक्योरिटी टीम मौजूद रहेगी।

    इवेंट कैसे आयोजित होंगे?

    आप ट्रेन को अपने थीम के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं, पर इसके लिए NCRTC की गाइडलाइन्स का पालन करना आवश्यक होगा। सभी गतिविधियों का आयोजन इस तरह होना चाहिए कि आम यात्रियों को असुविधा न हो। चाहें तो चलती ट्रेन में छोटा फंक्शन, फोटोशूट या रचनात्मक वीडियो शूट भी किया जा सकता है।

    किन स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है?

    दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्रमुख तीन स्टेशन-

    1. आनंद विहार

    2. गाजियाबाद

    3. मेरठ साउथ

    इनको चुना गया है क्योंकि ये बड़े, आधुनिक और सुविधाजनक लोकेशन प्रदान करते हैं।

    फिल्म और मीडिया शूट्स के लिए खास अवसर

    NCRTC ने फिल्ममेकर्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डॉक्यूमेंट्री टीम और ऐड शूट्स के लिए भी विशेष पॉलिसी बनाई है। इसके अंतर्गत ट्रेन और स्टेशन को शॉर्ट-टर्म शूट्स के लिए बुक किया जा सकता है। चार्जेस भी मार्केट रेट्स की तुलना में किफायती रखे गए हैं।

    भारत में और कहां मिलती है ऐसी सुविधा?

    यह विचार नया नहीं है, लेकिन NCRTC ने इसे बड़े स्तर पर लागू किया है। इससे पहले-

    • नोएडा मेट्रो (Aqua Line) पार्टी व शूट बुकिंग की सुविधा देता है।

    • जयपुर मेट्रो में भी शूटिंग और प्राइवेट इवेंट्स की अनुमति मिलती है।

    • गुजरात मेट्रो भी इस तरह की बुकिंग विकल्प देती है।

    • गुरुग्राम रैपिड मेट्रो में भी इसी तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं।

    क्यों है यह सुविधा खास?

    • लोगों को आधुनिक और साफ-सुथरा लोकेशन मिल जाता है।

    • इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवेन्यू बढ़ता है।

    • क्रिएटर्स और इवेंट प्लैनर्स को नया शूटिंग सेटअप मिलता है।

    • यह स्कीम बड़े पार्टी हॉल्स का खर्च बचाती है।

    Namo Bharat की यह पहल शहरी लाइफस्टाइल में एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लेकर आई है, जहां ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं बल्कि यादें बनाने की एक शानदार जगह बन गई है। यदि आप अपने इवेंट को खास और अनोखा बनाना चाहते हैं, तो यह ट्रेन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

