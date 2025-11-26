अब चलती ट्रेन में मनाएं बर्थडे पार्टी और करवाएं प्री-वेडिंग शूट, Namo Bharat में सिर्फ इतने रुपए में करें बुकिंग

लाइफस्टाइल डेस्क: अगर आप बर्थडे पार्टी, प्री-वेडिंग शूट या किसी खास सेलिब्रेशन को एक अनोखा टच देना चाहते हैं, तो अब आपके लिए नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat) एक बिल्कुल नई और हाई-टेक लोकेशन के रूप में तैयार है। NCRTC ने ‘Train Coach Rental for Parties’ नाम से नई पॉलिसी जारी की है, जिसके अनुसार अब आम लोग दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली इस ट्रेन को निजी कार्यक्रमों और शूट्स के लिए बुक कर सकते हैं।

दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली यह अत्याधुनिक ट्रेन सिर्फ सफर भरने का साधन नहीं रही, बल्कि अब एक यादगार इवेंट स्पेस का रूप ले चुकी है। चाहें आप बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहें, इंगेजमेंट सेरेमनी हो, प्री-वेडिंग फोटोशूट या फिर कोई फिल्म/ऐड शूट अब ट्रेन के कोच आपकी बुकिंग (Train Coach Booking For Party nad Shoot) के लिए उपलब्ध हैं।

कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? इवेंट की योजना बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको ट्रेन में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। Namo Bharat ट्रेन में आप स्टैटिक (स्टेशन पर खड़ी ट्रेन) और रनिंग (चलती ट्रेन) दोनों तरह की कोच बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही दुहाई डिपो में मौजूद मॉक-अप कोच भी शूटिंग के लिए उपलब्ध है, जहां मौसम, रोशनी या भीड़ की कोई परेशानी नहीं होती। चार्जेस क्या होंगे? (Train Coach Booking Charges) ट्रेन में प्राइवेट इवेंट आयोजित करने का अनुभव बेहद खास हो सकता है, लेकिन इसका खर्च जानना भी जरूरी है। आपको 20,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। यह राशि तभी वापस मिलेगी जब कोच को कोई नुकसान न पहुंचे।

लाइसेंस फीस 5,000 से 10,000 रुपये प्रति घंटा तक हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि डेकोरेशन NMRC करेगा या आप स्वयं तैयार करेंगे। जरूरी जानकारियां (Information) अधिकतम कोच बुकिंग: 4

कैपेसिटी: एक कोच में 50 लोग

बुकिंग समय: कम से कम 15 दिन पहले, नोएडा मेट्रो की वेबसाइट पर

टाइम स्लॉट: सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक

इवेंट के दौरान सुरक्षा और ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए NCRTC का स्टाफ और सिक्योरिटी टीम मौजूद रहेगी। इवेंट कैसे आयोजित होंगे? आप ट्रेन को अपने थीम के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं, पर इसके लिए NCRTC की गाइडलाइन्स का पालन करना आवश्यक होगा। सभी गतिविधियों का आयोजन इस तरह होना चाहिए कि आम यात्रियों को असुविधा न हो। चाहें तो चलती ट्रेन में छोटा फंक्शन, फोटोशूट या रचनात्मक वीडियो शूट भी किया जा सकता है।