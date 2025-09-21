Navratri के व्रत में क्यों इस्तेमाल करते हैं सेंधा नमक... क्या वाकई सफेद नमक से ज्यादा फायदेमंद? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

मेरी खबरें
    Rock Salt Vs White Salt: शारदीय नवरात्र 2025 (Navratri) का पावन पर्व 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान उपवास रखने वाले लोग सामान्य सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा का वैज्ञानिक आधार भी है। आइए जानते हैं सफेद और सेंधा नमक में असली फर्क क्या है-

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 11:55:10 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 12:43:22 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क: नवरात्र का समय सिर्फ आस्था और पूजा का ही नहीं, बल्कि खानपान की आदतों में बदलाव का भी होता है। व्रत के दौरान खासकर सेंधा नमक (Rock Salt) का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर सेंधा नमक को ही उपवास में क्यों चुना गया और क्या यह वास्तव में हमारे रोजमर्रा के सफेद नमक (Table OR White Salt) से बेहतर है? आइए जानते हैं सेंधा नमक और सफेद नमक के बीच असली फर्क और सही सेवन का तरीका।

    सेंधा नमक क्या है?

    सेंधा नमक एक प्राकृतिक खनिज है, जिसे पहाड़ों की खदानों से निकाला जाता है। इसे किसी तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक जैसे कई खनिज सुरक्षित रहते हैं। इसका रंग हल्का गुलाबी या ग्रे होता है, जिसे "पिंक सॉल्ट" भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसे बहुत शुद्ध माना गया है और इसलिए उपवास में इसका सेवन अनिवार्य बताया गया है।

    सेंधा नमक और सफेद नमक में फर्क

    सफेद नमक समुद्री पानी से तैयार किया जाता है। इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया में इसके कई प्राकृतिक खनिज खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जो थायराइड से बचाव के लिए आवश्यक है। हालांकि इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिसका अधिक सेवन हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है।

    सेंधा नमक के फायदे

    • कम सोडियम- यह सफेद नमक से कम सोडियम वाला होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

    • खनिजों से भरपूर- इसमें 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और पोषण देते हैं।

    • पाचन में सहायक- आयुर्वेद के अनुसार, यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और गैस व अपच की समस्या कम करता है।

    • डिटॉक्सिफिकेशन- यह शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करता है।

    सेंधा नमक में आयोडीन की कमी

    हालांकि सेंधा नमक के कई फायदे हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है – इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही कार्य और मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी है। लंबे समय तक केवल सेंधा नमक का सेवन करने से आयोडीन की कमी हो सकती है।

    सही संतुलन क्या है?

    • उपवास या नवरात्र के दिनों में सेंधा नमक का प्रयोग करें।

    • रोजाना के सामान्य भोजन में सफेद नमक लें, ताकि शरीर को आयोडीन मिलता रहे।

    • दोनों नमकों का संतुलित उपयोग करना सबसे बेहतर तरीका है।

    • ध्यान रखें, चाहे सेंधा हो या सफेद नमक इनका अत्यधिक सेवन सेहत को नुकसान ही पहुंचाता है।

    सेंधा नमक निश्चित रूप से अधिक प्राकृतिक और खनिजों से भरपूर है, इसलिए उपवास के समय यह सफेद नमक से बेहतर विकल्प है। लेकिन आयोडीन की कमी को देखते हुए इसे केवल व्रत तक सीमित रखना और रोजमर्रा के जीवन में सफेद नमक का सेवन करना समझदारी होगी।

