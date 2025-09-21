Navratri के व्रत में क्यों इस्तेमाल करते हैं सेंधा नमक... क्या वाकई सफेद नमक से ज्यादा फायदेमंद? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

डिजिटल डेस्क: नवरात्र का समय सिर्फ आस्था और पूजा का ही नहीं, बल्कि खानपान की आदतों में बदलाव का भी होता है। व्रत के दौरान खासकर सेंधा नमक (Rock Salt) का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर सेंधा नमक को ही उपवास में क्यों चुना गया और क्या यह वास्तव में हमारे रोजमर्रा के सफेद नमक (Table OR White Salt) से बेहतर है? आइए जानते हैं सेंधा नमक और सफेद नमक के बीच असली फर्क और सही सेवन का तरीका।

सेंधा नमक क्या है? सेंधा नमक एक प्राकृतिक खनिज है, जिसे पहाड़ों की खदानों से निकाला जाता है। इसे किसी तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक जैसे कई खनिज सुरक्षित रहते हैं। इसका रंग हल्का गुलाबी या ग्रे होता है, जिसे "पिंक सॉल्ट" भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसे बहुत शुद्ध माना गया है और इसलिए उपवास में इसका सेवन अनिवार्य बताया गया है।