साबूदाना खिचड़ी और आलू फ्राई से हो गए हैं बोर? नवरात्रि उपवास में ट्राई करें शेफ्स स्पेशल 5 सुपरफूड रेसिपीज!

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शारदीय नवरात्रि में उपवास के दौरान अधिकांश लोग फलाहार में साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़े, आलू फ्राई और फल पर ही निर्भर रहते हैं। लगातार एक जैसा खानपान खाने से न केवल स्वाद में बोरियत होने लगती है, बल्कि अत्यधिक तली-भुनी चीजें सेहत और पाचन पर भी भारी पड़ती हैं।