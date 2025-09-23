Navratri Recipes 2025: नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाएं यह खास भोग, झटपट नोट करें रेसिपी

एंटरटेनमेंट डेस्क। नवरात्रि (Navratri 2025) की शुरुआत धूमधाम से हो चुकी है। भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और विशेष भोग अर्पित करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी को सादा और सात्विक भोग अति प्रिय है। इस दिन खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट खीर बनाने की विधि।
हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी हैं। भक्त जब उन्हें सादा भोजन और सात्विक प्रसाद अर्पित करते हैं, तो उनके जीवन में धैर्य, शांति और सफलता का संचार होता है।
खीर को पवित्र और शुद्ध व्यंजन माना जाता है। इसलिए, इसे विशेष रूप से नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को अर्पित किया जाता है।
1. सबसे पहले दूध को एक गहरे पैन में उबालें।
2. जब दूध उबलने लगे, तो भीगे हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
3. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि खीर तले में चिपके नहीं।
4. लगभग 20-25 मिनट में चावल अच्छे से पक जाएंगे और दूध गाढ़ा हो जाएगा।
5. अब इसमें शक्कर और इलायची डालें और 5 मिनट तक और पकाएं।
6. गैस बंद करने से पहले काजू, बादाम, किशमिश और केसर डालकर अच्छे से मिलाएं।
7. आपकी स्वादिष्ट खीर तैयार है। इसे ठंडा या गर्म मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाएं और परिवार संग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।