समा के चावल, साबूदाना या कुट्टू का आटा... नवरात्र व्रत में क्या खाना है सबसे हेल्दी? किसमें सबसे ज्यादा ताकत

लाइफस्टाइल डेस्क। नवरात्र में व्रत रखने के साथ यह सवाल भी आता है कि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे, पेट भरा रहे और सेहत पर भी बुरा असर न पड़े, इसके लिए क्या खाना चाहिए? व्रत की थाली में समा के चावल, साबूदाना और कुट्टू के आटे से बनी चीजें खूब खाई जाती हैं। तीनों ग्लूटेन-फ्री हैं, लेकिन इनके पोषक तत्व और शरीर पर पड़ने वाले असर अलग-अलग हैं।

साबूदाना शरीर को जल्दी एनर्जी देता है, समा के चावल हल्के और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जबकि कुट्टू का आटा प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। ऐसे में सवाल है कि व्रत के दौरान इन तीनों में से कौन-सा विकल्प सेहत के लिए सबसे बेहतर है?

1. समा के चावल: व्रत में एनर्जी के साथ पोषण भी समा के चावल को व्रत का चावल भी कहा जाता है। हालांकि, यह सामान्य चावल नहीं, बल्कि बार्नयार्ड मिलेट नाम का एक प्रकार का मोटा अनाज है। इसे व्रत में खिचड़ी, पुलाव और खीर जैसी कई डिश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समा के चावल में कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर और आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने और सामान्य शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। समा के चावल खाने के फायदे इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं।

फाइबर पाचन और पेट भरा रखने में मदद करता है।

आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में योगदान देता है।

मैग्नीशियम और फॉस्फोरस मांसपेशियों, हड्डियों और शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी हैं। किन बातों का रखें ध्यान? समा के चावल को हमेशा कम कैलोरी वाला मानना सही नहीं है। इसकी कैलोरी इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितनी मात्रा में खाया जा रहा है और इसमें कितना घी, तेल या आलू मिलाया गया है। इसे कम तेल में पकाकर दही या पनीर के साथ खाना ज्यादा संतुलित विकल्प हो सकता है।

2. साबूदाना: तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन पोषण सीमित व्रत में साबूदाने की खिचड़ी, खीर और वड़े काफी पसंद किए जाते हैं। साबूदाना टैपिओका की जड़ से मिलने वाले स्टार्च से तैयार किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह शरीर को जल्दी ऊर्जा दे सकता है। हालांकि, साबूदाने में प्रोटीन और फाइबर बहुत कम होते हैं। इसमें दूसरे पोषक तत्व भी सीमित मात्रा में मिलते हैं। यही वजह है कि सिर्फ साबूदाने पर निर्भर रहने से व्रत के दौरान शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। साबूदाना खाने के फायदे कार्बोहाइड्रेट के कारण जल्दी ऊर्जा मिलती है।

इसे खिचड़ी और खीर जैसी कई डिश में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

सही मात्रा में खाने पर यह व्रत के भोजन का हिस्सा बन सकता है। किन बातों का रखें ध्यान? साबूदाने में फाइबर और प्रोटीन कम होने के कारण इसे खाने के कुछ समय बाद दोबारा भूख लग सकती है। इसका असर खाने की मात्रा और साथ में खाए गए दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी निर्भर करता है। साबूदाने के वड़े को डीप फ्राई करने या खिचड़ी में ज्यादा घी, तेल और आलू डालने से इसकी कैलोरी बढ़ सकती है। इसलिए इसे रोजाना बड़ी मात्रा में खाने के बजाय सीमित मात्रा में खाना बेहतर है। 3. कुट्टू का आटा: प्रोटीन और फाइबर का अच्छा विकल्प कुट्टू का आटा यानी बकव्हीट फ्लोर नवरात्र के व्रत में पूरी, रोटी और पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम में गेहूं होने के बावजूद कुट्टू सामान्य गेहूं नहीं है। यह एक ऐसा बीज है जिसे अनाज की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है। समा के चावल और साबूदाने की तुलना में कुट्टू का आटा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कुट्टू का आटा खाने के फायदे इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों और शरीर के ऊतकों के रखरखाव में मदद करता है।

फाइबर पाचन और पेट भरा रखने में सहायक होता है।

मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है।

इसमें रुटिन नाम का एंटीऑक्सिडेंट भी पाया जाता है, जिस पर रक्त वाहिकाओं और हृदय स्वास्थ्य से जुड़े संभावित लाभों के लिए अध्ययन किया गया है। किन बातों का रखें ध्यान? कुट्टू के आटे से बनी हर डिश अपने आप हेल्दी नहीं हो जाती। ज्यादा तेल में तली पूरी और पकौड़े खाने से कैलोरी और फैट की मात्रा बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि इसे कम तेल में तैयार करें और दही या पनीर जैसे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के साथ खाएं।