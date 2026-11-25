लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। सर्दी के मौसम में न्यूरोलाजिकल यानी तंत्रिका संबंधी बीमारियों के बढ़ने का खतरा अधिक रहता है। ठंड के कारण शरीर की मांसपेशियां और नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सिरदर्द, माइग्रेन, पिंडलियों में ऐंठन, हाथ-पैरों में सुन्नपन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

साथ ही, पहले से मौजूद पार्किंसन, स्ट्रोक या नसों की कमजोरी जैसे रोगों के लक्षण भी बढ़ सकते हैं। ठंड में शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी है। लोग गर्म कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें।