डायबिटीज की दवा, इंसुलिन को कभी भी अपनी मर्जी से बंद न करें, ना ही खुराक में बदलाव करें

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों ही ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इनके शुरुआती लक्षण आसानी से समझ नहीं आते।

इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपनी जीवनशैली में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, ताकि दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा स्थितियों से बचा जा सके।

अपने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर की रोजाना या डाॅक्टर द्वारा बताए गए समय पर नियमित जांच करें। रीडिंग हमेशा एक डायरी में नोट करके रखें। भोजन में चीनी, मीठी चीजें, अत्यधिक नमक और तली-भुनी या जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाएं।