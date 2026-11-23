पूजा गीते, इंदौर। शादी में अब सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही नहीं, मेहमान भी अपनी तस्वीरों को यादगार बनाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं। कोई अपनी तस्वीर शादी की खास हेडलाइन वाले अखबार के पहले पन्ने पर छपवा रहा है तो किसी की सामान्य तस्वीर को एआई की मदद से गहनों से सजे लुक में बदला जा रहा है।

शादी, सगाई और बर्थडे जैसे आयोजनों में फोटो बूथ इसी तरह नया आकर्षण बनते जा रहे हैं। यहां मेहमानों को सिर्फ फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि वे अपनी तस्वीर को अलग-अलग अंदाज में तैयार करवाकर उसकी हार्ड कापी भी तुरंत अपने साथ ले जा सकते हैं।

फोटो बूथ संचालकों के अनुसार, न्यूजपेपर फोटो बूथ ऐसा ही एक अनोखा प्रयोग है। इसमें मेहमानों की तस्वीर शादी की खास हेडलाइन के साथ अखबार के फ्रंट पेज की तरह तैयार करके तुरंत प्रिंट की जाती है। इसके अलावा इसी बूथ से कस्टमाइज्ड फ्रिज मैग्नेट और एक्रिलिक कीचेन भी बनाए जाते हैं। इस तरह मेहमान अपनी तस्वीर को सामान्य प्रिंट के बजाय यादगार उपहार के रूप में भी अपने साथ ले जा सकते हैं।

पारंपरिक फोटोग्राफी के साथ अब आयोजक मेहमानों के लिए ऐसे अनुभव तैयार कर रहे हैं, जिनमें मनोरंजन के साथ यादों को सहेजने का मौका भी मिलता है। सोशल मीडिया पर फोटो और रील साझा करने के बढ़ते चलन ने इस ट्रेंड को और लोकप्रिय बनाया है।

फोटो बूथ जाहिर कर रहा प्रेम कहानी

एक अन्य प्रयोग मैजिक मिरर फोटो बूथ का है। इसमें मेहमान मिरर स्क्रीन को टच करके मजेदार एनिमेशन के साथ अपनी तस्वीर क्लिक कर सकते हैं।

यह सामान्य फोटो बूथ से अलग इंटरैक्टिव अनुभव देता है। वहीं, दूल्हा-दुल्हन की प्रेम कहानी को भी फोटो बूथ का हिस्सा बनाया जा रहा है।

उनकी बचपन की तस्वीरों और साथ बिताए पलों को स्क्रीन, बैकड्राप और फोटो प्रिंट के टेम्पलेट में शामिल किया जाता है।

इसके साथ मेमोरी गेस्ट बुक भी तैयार की जाती है, जिसमें मेहमान अपनी तस्वीर चिपकाकर नवदंपती के लिए शुभकामनाएं लिखते हैं। फोटो बूथ में तकनीक का इस्तेमाल भी इसे खास बना रहा है।

अब तस्वीर खिंचवाने के बाद उसकी हार्ड कापी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। हाईटेक तकनीक की मदद से महज 30 सेकंड में फोटो का प्रिंट मेहमानों को मिल जाता है।

एआई से बेहतर हो रहा अनुभव

एआई ने फोटो बूथ के अनुभव को और रोचक बना दिया है। इसके जरिए सामान्य तस्वीर को अलग-अलग थीम और लुक में बदला जा सकता है। एक ज्वेलरी शोरूम के आयोजन में ग्राहक की मांग पर एआई की मदद से मेहमानों की सामान्य तस्वीरों को ज्वेलरी थीम में बदल दिया गया। तस्वीरों में ऐसा आभास हो रहा था, जैसे मेहमानों ने वास्तव में गहने पहन रखे हों। इससे मेहमानों को नया अनुभव मिला और शोरूम को भी अपने उत्पादों के प्रचार का अलग माध्यम मिला।

फोटो बूथ संचालक बताते हैं कि विदेशों में लोकप्रिय फोटो बूथ के नए प्रयोगों को भी इंदौर में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए नई तकनीक पर काम किया जा रहा है। साथ ही विदेशी ट्रेंड के अलावा अपनी ओर से भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। शादी और कार्पोरेट आयोजनों में फोटो बूथ पर लगातार भीड़ रहती है। कई बार मेहमानों को तस्वीर खिंचवाने के लिए 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। खासकर जब आयोजन का माहौल बन जाता है, तब लोग समूह में तस्वीरें खिंचवाने और तुरंत प्रिंट लेने के लिए पहुंचते हैं।

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हर उम्र के लोगों को भा रहा फोटो बूथ

फोटो बूथ का आकर्षण अब केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। शादी में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और परिवार के सदस्य सभी इसमें उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। आयोजनों में हर उम्र के लोग अपनी तस्वीरों को नए अंदाज में सहेजने में रुचि दिखा रहे हैं। प्रतीक वर्मा, फोटो बूथ संचालक।

आयोजनों के दायरे में बढ़ रहा चलन