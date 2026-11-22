लाइफस्टाइल डेस्क। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर सेल, सोशल मीडिया पर नए फैशन ट्रेंड और इन्फ्लुएंसर्स के प्रोडक्ट रिव्यू के बीच लोग अक्सर ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। कभी नया कपड़ा, कभी कॉस्मेटिक्स तो कभी कोई गैजेट। कई बार खरीदारी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि कोई चीज डिस्काउंट पर मिल रही है। इसी आदत को बदलने के लिए सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘No Buy Challenge’ चर्चा में है।

इस चैलेंज में लोग एक तय समय तक गैर-जरूरी चीजें खरीदने से बचने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग एक महीने तक नए कपड़े नहीं खरीदते, तो कुछ मेकअप, जूते, गैजेट्स और ऑनलाइन शॉपिंग से दूरी बनाते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपनी खरीदारी की आदतों को समझना और जरूरत व इच्छा के बीच अंतर करना भी है।

क्या है No Buy Challenge? No Buy Challenge में लोग एक निश्चित समय के लिए गैर-जरूरी चीजें खरीदना बंद कर देते हैं। इसकी अवधि एक महीने, तीन महीने या पूरे साल की भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति पहले तय करता है कि वह किन चीजों पर खर्च नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, नए कपड़े, जूते, मेकअप, महंगे गैजेट्स, घर की सजावट का सामान या ऑनलाइन सेल में होने वाली खरीदारी। हालांकि, इस चैलेंज में रोजमर्रा की जरूरतों जैसे राशन, दवाइयां, किराया और जरूरी खर्चों पर रोक नहीं लगाई जाती। इसका मकसद जरूरतों को पूरा करते हुए फिजूलखर्ची कम करना है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी खरीदारी की लिस्ट, बचत और चैलेंज के अनुभव साझा कर रहे हैं।