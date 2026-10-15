हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता, कम नींद, भोजन में देरी से बढ़ जाता है इसका खतरा

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी, तनाव और खानपान की गड़बड़ी के कारण माइग्रेन की समस्या अब लाइफस्टाइल से भी जुड़ती जा रही है। कम उम्र में सिरदर्द की परेशानी बढ़ना और बार-बार होने वाले दर्द को सामान्य मानकर नजरअंदाज करना चिंताजनक है। बुधवार को रतलाम नईदुनिया के हेलो डाॅक्टर कार्यक्रम में जीडी हास्पिटल के न्यूरोसर्जन डाॅ. प्रतीक मालपानी (एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमएस, एमसीएच न्यूरोसर्जरी) ने पाठकों के सवालों के जवाब दिए।

सवाल: अचानक चक्कर आने लगते हैं और चलते समय संतुलन बिगड़ता है। इसका क्या कारण हो सकता है? - मोतीलाल मालवीय, सैलाना जवाब: चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं। कान के भीतरी हिस्से में गड़बड़ी से वर्टिगो हो सकता है, जिसमें आसपास की चीजें घूमती हुई महसूस होती हैं। वहीं, रक्तचाप में बदलाव, शरीर में पानी की कमी और कुछ अन्य बीमारियां भी चक्कर आने की वजह बन सकती हैं। यदि चक्कर के साथ अचानक बोलने में परेशानी, शरीर के एक तरफ कमजोरी, दोहरा दिखाई देना या तेज सिरदर्द हो, तो तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। सवाल: सिरदर्द होने पर क्या हर बार एमआरआइ या सीटी स्कैन कराना जरूरी है? - बालकिशन राठौड़, बड़ावदा जवाब: हर सिरदर्द में एमआरआई या सीटी स्कैन की जरूरत नहीं होती। चिकित्सक पहले दर्द की प्रकृति, उसकी अवधि, बार-बार होने की स्थिति और अन्य लक्षणों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद तय किया जाता है कि किसी जांच की आवश्यकता है या नहीं। अचानक बहुत तेज सिरदर्द, चोट के बाद दर्द, लगातार बढ़ती परेशानी या तंत्रिका तंत्र से जुड़े लक्षण होने पर विस्तृत जांच जरूरी हो सकती है।