ऑफिस में हो रहीं दीवाली पार्टियां, लेकिन क्या कुछ घंटों की मस्ती से कम होगा वर्क प्रेशर?

लाइफस्टाइल डेस्क। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ रहा है तो दीवाली पार्टी रख लो… इन दिनों कई कंपनियां कर्मचारियों का तनाव कम करने, टीम बॉन्डिंग बढ़ाने और काम के बीच खुशनुमा माहौल बनाने के लिए दीवाली पार्टी, गेम्स और दूसरे आयोजन कर रही हैं। रोज की मीटिंग, टारगेट और डेडलाइन के बीच कर्मचारियों को कुछ घंटे हंसने-बोलने और साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ घंटों की मस्ती से सच में काम का तनाव कम हो जाता है? पार्टी खत्म होने के अगले दिन जब वही काम, वही डेडलाइन और नई जिम्मेदारियां सामने होती हैं, तब क्या कर्मचारी पहले से बेहतर महसूस करते हैं? इसका एक दूसरा पहलू भी है। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर अक्सर ज्यादा काम डाल दिया जाता है। ऐसे में पार्टी उनके लिए राहत के बजाय एक और औपचारिक जिम्मेदारी बन सकती है।

कुछ घंटों की पार्टी से क्यों नहीं खत्म होता तनाव? ऑफिस पार्टी का अपना महत्व है। इससे अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को मिलने, बातचीत करने और एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलता है। इससे टीम के बीच तालमेल और अपनापन बढ़ सकता है। 2017 में International Journal of Environmental Research and Public Health में प्रकाशित एक समीक्षा में कार्यस्थल पर सामाजिक गतिविधियों से जुड़े आठ अध्ययनों का विश्लेषण किया गया। इनमें से छह अध्ययनों में कर्मचारियों के कल्याण पर सकारात्मक असर के संकेत मिले। वहीं, 2025 के एक IZA अध्ययन में पाया गया कि नियमित सामाजिक आयोजनों से कर्मचारियों के बीच दोस्ती और तालमेल बढ़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत उत्पादकता में स्पष्ट सुधार नहीं मिला। इसका मतलब है कि पार्टी से ऑफिस का माहौल बेहतर हो सकता है, लेकिन काम का बोझ कम होना जरूरी नहीं है। अगर किसी कर्मचारी के पास तय समय में पूरा न हो सकने वाला काम है, तो एक शाम की पार्टी उसकी परेशानी का स्थायी समाधान नहीं बन सकती।