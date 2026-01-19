मोटापे से लेकर बाल झड़ने तक... कम उम्र में बढ़ता PCOS का खतरा, इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क: PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिससे आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। यह समस्या केवल पीरियड्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ, मानसिक स्थिति और फर्टिलिटी पर भी गहरा असर डालती है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर PCOS के शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है।

एक्ने की समस्या (Acne Problems) अगर टीनएज खत्म होने के बाद भी चेहरे, पीठ या छाती पर लगातार पिंपल्स की परेशानी बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। PCOS में हार्मोनल असंतुलन के कारण एक्ने की समस्या गंभीर रूप ले सकती है और कई बार इसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है।

तेजी से बढ़ता वजन और मोटापा PCOS से पीड़ित महिलाओं में अचानक वजन बढ़ना एक आम लक्षण है। आंकड़ों के अनुसार, 40 से 80 प्रतिशत महिलाओं में यह समस्या देखी जाती है। हैरानी की बात यह है कि डाइट और नियमित एक्सरसाइज के बावजूद वजन कम करना PCOS में काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अनियमित पीरियड्स PCOS का सबसे सामान्य और शुरुआती संकेत पीरियड्स का अनियमित होना है। पीरियड्स का बार-बार मिस होना, लंबे समय तक न आना या जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होना हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है।