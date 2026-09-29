लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। मूंगफली कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देती है। मैग्नीशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ये दिल की बीमारी का खतरा कम करके हेल्दी दिल को बढ़ावा देती है। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं, जो मसल्स की ग्रोथ और हड्डियों की हेल्थ में मदद करते हैं। मूंगफली पेट भरने और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करके वज़न घटाने में मदद कर सकती है। ये दिमाग के काम को बढ़ाती हैं, हड्डियों की रक्षा करती हैं, स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाती हैं, नज़र को सपोर्ट करती हैं, कैंसर का खतरा कम करती हैं और डायबिटीज के लिए अच्छी होती हैं। मूंगफली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके गॉलस्टोन को रोकने में भी मदद करती है।

कितना फैट, कितना कार्ब्‍स मूंगफली में 49 ग्राम फैट होता है, जो सैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में बंटा होता है। ट्रांस फैट, जिसे आमतौर पर शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है, मूंगफली में नहीं होता है। मूंगफली में कुल कार्ब्स लगभग 15% होते हैं, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक आइडियल प्रोटीन सोर्स बनाता है। मूंगफली में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और विटामिन E जैसे कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा, मूंगफली में अलग-अलग प्लांट कंपाउंड या फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर के हेल्दी कामकाज के लिए ज़रूरी हैं।

मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा और उसके फायदे मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कुल कैलोरी का 22-30% तक होती है। प्रोटीन हमारी सेहत के कई पहलुओं में अहम भूमिका निभाता है। यह मसल्स की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, जिससे मूंगफली वर्कआउट रूटीन में एक कीमती चीज़ बन जाती है। इसके अलावा, प्रोटीन पेट भरने में मदद करता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे मूंगफली एक संतोषजनक स्नैक बन जाती है जो वज़न मैनेजमेंट में मदद कर सकती है। इसके अलावा, मूंगफली में मौजूद प्रोटीन हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करता है और शरीर की पूरी ताकत में योगदान देता है। मूंगफली में भरपूर प्रोटीन होने की वजह से, यह मसल्स के विकास, वज़न कंट्रोल करने और हेल्दी स्केलेटल सिस्टम बनाए रखने के लिए कई फ़ायदे देती है।

Peanuts Side Effects: इन बीमारियों में भूलकर भी न खाएं मूंगफली दाने मूंगफली के 10 हेल्थ बेनिफिट्स मूंगफली के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिनके बारे में नीचे बताया गया है 1. हेल्दी हार्ट कई स्टडीज़ से यह साबित हुआ है कि मूंगफली खाने से किसी भी तरह की हार्ट डिज़ीज़ होने का चांस कम हो जाता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ़ मेडिसिन में छपी एक स्टडी के मुताबिक, रोज़ाना नट्स खाने से हार्ट डिज़ीज़ से होने वाली मौत का रिस्क 29% तक कम हो सकता है। मूंगफली में हेल्दी हार्ट के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें मैग्नीशियम और कॉपर, अनसैचुरेटेड फैट का हेल्दी रेश्यो और रेस्वेराट्रोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन और फाइबर भी भरपूर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। इनमें अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आर्टरीज़ की अंदरूनी परत को सुरक्षित रखते हैं और इस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी हार्ट कंडीशन से बचाते हैं। 2. प्रोटीन का अच्छा सोर्स मूंगफली में प्रोटीन भरपूर होता है, जो उनकी कुल कैलोरी का 22–30% होता है। प्रोटीन मसल्स बनाने और मसल्स की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है, साथ ही हड्डियों की सेहत को भी ठीक रखता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी प्रोटीन की ज़रूरत मूंगफली से पूरी हो सकती है। अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेने से घाव जल्दी भरने में भी मदद मिलती है। 3. वज़न घटाने में मदद जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, वे मूंगफली कम मात्रा में खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रोटीन और हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट न केवल वज़न घटाने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, बल्कि ये ज़्यादा सैटिस्फैक्शन भी देते हैं, जिससे आप ज़्यादा खाने से बचते हैं। इसके अलावा, प्रोटीन भूख बढ़ाने वाले हार्मोन घ्रेलिन के लेवल को कम करता है और पेप्टाइड YY के प्रोडक्शन को बढ़ाता है – यह हार्मोन आपको पेट भरा हुआ महसूस कराता है।

4. दिमाग को तेज़ बनाता है एक हेल्दी और तेज़ दिमाग के लिए, आपको विटामिन B1, नियासिन और फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब आप मूंगफली खाते हैं तो आपके शरीर को इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलती है। नतीजतन, आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव और तेज़ हो जाता है। नियासिन और विटामिन B1 उम्र से जुड़ी सोचने-समझने की क्षमता में कमी और अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों को दूर रखने में भी मदद कर सकते हैं। मूंगफली में रेस्वेराट्रोल नाम का एक बायोएक्टिव इंग्रीडिएंट भरपूर मात्रा में होता है। रेस्वेराट्रोल सोचने-समझने की क्षमता और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाता है। मूंगफली में मौजूद पॉलीफेनोल्स को मूड फ़ूड के तौर पर जाना जाता है और यह साइकेट्रिक और सोचने-समझने की बीमारियों में भी मदद करता है। 5. मज़बूत हड्डियां उम्र बढ़ने से हमारे शरीर में मौजूद कई हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए, इससे पहले कि आपकी हड्डियां अपनी ताकत खोने लगें, आपको मूंगफली जैसे हेल्दी खाने के ऑप्शन खाने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें मैंगनीज़ और फ़ॉस्फ़ोरस भरपूर होता है। मूंगफली में मौजूद ये न्यूट्रिएंट्स और दूसरे विटामिन आपकी हड्डियों की मज़बूती बनाए रखेंगे, जिससे मदद मिलेगी।