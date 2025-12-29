मेरी खबरें
    सर्दियों का 'सुपरफूड' है मूंगफली, दिल को रखे जवान और वजन घटाने में मददगार, जानें इसके बेमिसाल फायदे

    Peanut Benefits: सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इस गुलाबी ठंड में धूप में बैठकर मूंगफली खाने का अपना ही आनंद है। स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना ...और पढ़ें

    By Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 06:36:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 06:36:48 PM (IST)
    सर्दियों का 'सुपरफूड' है मूंगफली।

    HighLights

    1. ठंड में मूंगफली खाने के चौंकाने वाले लाभ
    2. प्रोटीन और विटामिन का है पावरहाउस
    3. बढ़ाएगा इम्युनिटी और दिमाग की ताकत

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इस गुलाबी ठंड में धूप में बैठकर मूंगफली खाने का अपना ही आनंद है। स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना समेटे हुए मूंगफली को 'गरीबों का काजू' भी कहा जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स इसे एक 'सुपरफूड' की श्रेणी में खड़ा करते हैं।

    न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आप रोजाना सीमित मात्रा में मूंगफली का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं सर्दियों में मूंगफली खाने के बेहतरीन फायदे...

    दिल की सेहत का 'गार्ड'

    मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये तत्व शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है।

    वजन घटाने में मददगार

    सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मूंगफली वजन कम करने में भी सहायक है। इसे खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप 'ओवरईटिंग' से बच जाते हैं और भूख पर नियंत्रण रहता है।


    याददाश्त और दिमाग के लिए 'बूस्टर'

    मूंगफली में विटामिन-E, फोलेट और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और याददाश्त (Memory) तेज करने में मदद करते हैं। विद्यार्थियों और मानसिक कार्य करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन स्नैक है।

    हड्डियों और दांतों की मजबूती

    कैल्शियम और फॉस्फोरस का बेहतरीन स्रोत होने के कारण, मूंगफली हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करती है। बढ़ती उम्र में होने वाली हड्डियों की कमजोरी (Osteoporosis) को रोकने में यह काफी कारगर साबित होती है।

    डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पर लगाम

    टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए मूंगफली का सेवन फायदेमंद है। यह ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है।

    इम्युनिटी और सूजन से राहत

    मूंगफली में मौजूद जिंक, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर मौसमी बीमारियों से लड़ पाता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद फाइटोस्टेरॉल शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं।

    विशेषज्ञ की सलाह

    मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि, अधिक मात्रा में सेवन से बचें और यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है, तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

