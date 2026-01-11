मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Pinterest Predicts 2026: इस साल बदलेगा लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स से आगे बढ़ेगा पर्सनल स्टाइल का दौर... ये ट्रेंड्स मचाएंगे धूम

    साल 2026 लाइफस्टाइल की दुनिया में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। पिंटरेस्ट की लेटेस्ट ‘Pinterest Predicts 2026’ रिपोर्ट के मुताबिक लोग अब एक जैसे, इंस्ट ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 03:39:44 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 03:45:52 PM (IST)
    Pinterest Predicts 2026: इस साल बदलेगा लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स से आगे बढ़ेगा पर्सनल स्टाइल का दौर... ये ट्रेंड्स मचाएंगे धूम
    Pinterest Predicts 2026: एक जैसे ट्रेंड्स से हटकर पर्सनल एक्सप्रेशन की ओर। (Picture Courtesy: Pinterest)

    HighLights

    1. 2026 में पर्सनल एक्सप्रेशन बनेगा ट्रेंड
    2. डेरकेशन से एडवेंचर ट्रैवल को बढ़ावा
    3. नियो डेकोर में रेट्रो स्टाइल की वापसी

    लाइफस्टाइल डेस्क: पिंटरेस्ट की ‘Predicts 2026’ रिपोर्ट के अनुसार, लोग अब “इंस्टाग्राम रेडी” और एक जैसे दिखने वाले ट्रेंड्स से ऊब चुके हैं। 2026 में लाइफस्टाइल का फोकस यूनिक पर्सनैलिटी, मूड और व्यक्तिगत पसंद को सामने लाने पर होगा। चाहे घर की सजावट हो, मेकअप हो या घूमने का तरीका हर जगह एक्सपेरिमेंट और इंडिविजुअल स्टाइल देखने को मिलेगा।

    naidunia_image

    ट्रैवल ट्रेंड: वेकेशन नहीं, अब ‘डेरकेशन’ का दौर

    जेन-जी और मिलेनियल्स के बीच ट्रैवल का मतलब अब केवल आराम करना नहीं रहा। 2026 में ‘डेरकेशन’ ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जिसमें रोमांच और जोखिम दोनों शामिल हैं। लोग अब क्लास-5 रिवर राफ्टिंग, ऊंचे झरनों से रैपलिंग और बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के आसपास अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ी सर्च में 75% तक का उछाल दर्ज किया गया है।


    होम डेकोर: नियो डेकोर में रेट्रो और मॉडर्न का मेल

    अब तक घरों में मिनिमलिज्म का बोलबाला रहा, लेकिन 2026 में ‘नियो डेकोर’ ट्रेंड सामने आएगा। इसमें पुराने आर्ट डेकोर स्टाइल को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़ा जा रहा है। शार्प शेवरॉन पैटर्न, पंखे के आकार वाले आर्चेस और गहरी ज्योमेट्रिक लाइनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। क्रोम और ब्रास फिनिश के साथ यह स्टाइल घरों को क्लासी और एलिगेंट लुक देगा। आंकड़ों के मुताबिक, पुराने आर्ट डेकोर की सर्च में 80% तक की बढ़ोतरी हुई है।

    ब्यूटी ट्रेंड: परफेक्शन नहीं, ‘ग्लिची ग्लैम’ का जादू

    2026 में ब्यूटी की परिभाषा भी बदल रही है। लोग अब चेहरे की परफेक्ट सिमेट्री के पीछे नहीं भाग रहे। ‘ग्लिची ग्लैम’ ट्रेंड के तहत जानबूझकर अलग और असामान्य लुक अपनाया जा रहा है। इसमें ब्राइट डुअल-कलर आईशैडो, ऊपर-नीचे के होंठों पर अलग शेड्स वाली डुअल-टोन लिपस्टिक और मिसमैच्ड मैनीक्योर शामिल हैं। इस ट्रेंड से जुड़ी सर्च में 125% तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

    परफ्यूम ट्रेंड: सेंट लेयरिंग से बनाएं अपनी पहचान

    2026 में परफ्यूम का ट्रेंड भी पूरी तरह बदल रहा है। अब लोग रेडीमेड खुशबू की बजाय ‘सेंट लेयरिंग’ को अपना रहे हैं। अलग-अलग ऑयल्स और परफ्यूम्स को मिलाकर अपनी खुद की सिग्नेचर सेंट तैयार की जा रही है। कस्टमाइज्ड परफ्यूम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे जुड़ी सर्च में 45% की तेजी आई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.