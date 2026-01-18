मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    फेंकने से पहले सौ बार सोचें... अनार के छिलके हैं सेहत का 'पॉवरहाउस', पढ़ें इसकी जादुई चाय के फायदे

    Pomegranate peel benefits: अक्सर हम अनार के दाने खाकर उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये छिलके औष ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 02:36:30 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 02:36:30 PM (IST)
    फेंकने से पहले सौ बार सोचें... अनार के छिलके हैं सेहत का 'पॉवरहाउस', पढ़ें इसकी जादुई चाय के फायदे
    अनार के छिलके के हैं कई फायदे

    HighLights

    1. कई लोग अनार के छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं
    2. अनार के छिलके कई औषधीय गुणों का खजाना हैं
    3. अनार के छिलकों से बनी चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है

    लाइफस्टाइल डेस्क। अक्सर हम अनार के दाने खाकर उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये छिलके औषधीय गुणों का खजाना हैं। अनार के छिलकों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इनसे बनी चाय न केवल शरीर को डिटॉक्स करती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बचाने में भी कारगर है। एक नजर डालते हैं अनार के छिलकों की चाय के 5 बेमिसाल फायदों पर।

    मजबूत पाचन तंत्र

    छिलकों में मौजूद टैनिन्स और पॉलीफेनॉल्स गैस, अपच और डायरिया जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। यह पेट की अंदरूनी सतह को राहत पहुंचाकर पाचन को दुरुस्त करता है।

    इम्युनिटी बूस्टर

    विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे शरीर सर्दी, जुकाम और संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनता है।

    दिल की बीमारी का खतरा कम

    इसके फ्लेवोनॉयड्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करते हैं और रक्त संचार में सुधार लाते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

    वजन घटाने में सहायक

    यह चाय मेटाबॉलिज्म को तेज कर टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। यह भूख को संतुलित कर फैट बर्न करने में मदद करती है, जो वेट लॉस के लिए बेहतरीन है।

    त्वचा और बालों में चमक

    एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण यह मुंहासों और झुर्रियों को रोकती है। साथ ही, यह बालों की जड़ों को मजबूत कर उन्हें समय से पहले सफेद होने से बचाती है।

    यह भी पढ़ें- Pomegranate Tree At Home: क्या घर में लगा सकते हैं अनार का पौधा, पढ़ें वास्तु के अनुसार शुभ या अशुभ

    चाय बनाने की विधि

    अनार के छिलकों को धोकर धूप में सुखा लें और फिर इनका पाउडर बना लें। 2 कप पानी उबालें और उसमें 2 चम्मच यह पाउडर डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। छानने के बाद स्वादानुसार शहद या नींबू मिलाकर इसका आनंद लें।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.