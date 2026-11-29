लाइफस्टाइल डेस्क। शादी की तारीख तय होते ही कपड़ों, ज्वेलरी और वेन्यू के साथ एक और तैयारी शुरू हो जाती है- प्री-वेडिंग फोटोशूट की। कोई महल के सामने शाही अंदाज में तस्वीरें चाहता है, तो किसी को पहाड़, झरने और नदी के किनारे सुकून भरे पल कैमरे में कैद कराने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगहें हैं, जहां बिना विदेश जाए भी शानदार तस्वीरें मिल सकती हैं।

1. महेश्वर: नर्मदा के घाट, अहिल्या किला और पत्थरों की खूबसूरत बनावट इस जगह को शाही और पारंपरिक फोटोशूट के लिए खास बनाते हैं। यहां साड़ी या एथनिक आउटफिट में तस्वीरें अलग ही अंदाज देंगी। फिल्म ‘पैडमैन’ का गाना ‘आज से तेरी’ भी महेश्वर में फिल्माया गया था।

2. ओरछा: बेतवा नदी, छतरियां और ऐतिहासिक महल यहां रोमांटिक और सिनेमैटिक तस्वीरों के लिए शानदार बैकग्राउंड देते हैं। फिल्म ‘रावण’ की शूटिंग के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी यहां आए थे।

3. मांडू: जहाज महल, रानी रूपमती का मंडप और पुराने किले इस जगह को किसी ऐतिहासिक फिल्म जैसा लुक देते हैं। यहां कपल रॉयल, विंटेज और ड्रामेटिक थीम चुन सकते हैं।

4. पचमढ़ी: पहाड़, हरियाली और धूपगढ़ का सूर्यास्त नेचर लवर्स के लिए अच्छा विकल्प है। यहां कैजुअल कपड़ों में नेचुरल तस्वीरें और पहाड़ी बैकग्राउंड वाले शॉट लिए जा सकते हैं।

5. गुलावट लोटस वैली, इंदौर: पानी, कमल और आसपास की हरियाली इसे रोमांटिक फोटोशूट के लिए अलग पहचान देते हैं। सुबह का समय यहां तस्वीरों के लिए बेहतर हो सकता है।

छत्तीसगढ़ की खूबसूरत लोकेशन

1. चित्रकोट जलप्रपात, बस्तर: इंद्रावती नदी का विशाल झरना और आसपास की हरियाली तस्वीरों को भव्य रूप दे सकती है। इसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है। यहां सुरक्षित दूरी और स्थानीय नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।

2. मैनपाट: पहाड़ियों, खुले मैदानों और बादलों से घिरे नजारों के बीच कपल्स को एक अलग पहाड़ी लोकेशन मिल सकती है। यहां नेचर और एडवेंचर थीम वाला फोटोशूट अच्छा लगेगा।

3. सिरपुर: पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक अवशेषों के बीच पारंपरिक और क्लासिक तस्वीरें खिंचवाई जा सकती हैं। इतिहास और संस्कृति पसंद करने वाले कपल्स के लिए यह खास विकल्प है।

4. गंगरेल बांध, धमतरी: पानी का खुला विस्तार और आसपास का प्राकृतिक नजारा सनराइज-सनसेट फोटोशूट के लिए अच्छा बैकग्राउंड दे सकता है।

5. कंकर पैलेस: पुराने महल की वास्तुकला और विरासत वाला माहौल रॉयल थीम के फोटोशूट के लिए आकर्षक हो सकता है। हालांकि, शूट से पहले पैलेस प्रबंधन से अनुमति लेना जरूरी है।

इन जगहों पर फोटोशूट की योजना बनाते समय एक बात जरूर याद रखें। हर ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, झरने या वन क्षेत्र में प्रोफेशनल कैमरा, ड्रोन और लाइटिंग की अनुमति अलग हो सकती है। बुकिंग से पहले संबंधित प्रबंधन से नियम और शुल्क जरूर पता कर लें। आखिर खूबसूरत तस्वीरों के लिए सबसे जरूरी है सही जगह, सही रोशनी और साथ बिताए गए वे पल, जिन्हें कपल जिंदगीभर याद रखना चाहते हैं।

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