सितंबर के महीने में अगर हो रही है गले में खराश और सर्दी, खांसी तो जांच करा ही लें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मौसम में बदलाव के साथ सर्दी, खांसी, गले में खराश, नाक बहना और कफ जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। कई लोगों में ये लक्षण वायरल संक्रमण के कारण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों को मौसम बदलने के साथ एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। संक्रमण और एलर्जी के लक्षण कई बार एक जैसे होने से लोग स्वयं दवा लेना शुरू कर देते हैं।

सवाल : मौसम बदलते ही मुझे खांसी और नाक बंद होने की समस्या होती है। क्या यह एलर्जी है? — अकरम शाह, रूनीजा जवाब : मौसम में बदलाव, धूल, धुआं, परागकण और तापमान में उतार-चढ़ाव से एलर्जी के लक्षण बढ़ सकते हैं। यदि हर बार मौसम बदलने पर इसी तरह की परेशानी होती है और बुखार नहीं रहता तो एलर्जी की संभावना हो सकती है। धूल और धुएं से बचना, घर में साफ-सफाई रखना और पर्याप्त पानी पीना उपयोगी है। सवाल : बच्चों को मौसम बदलने पर सर्दी-खांसी हो जाए तो घर पर क्या सावधानी रखें? — गोपाल सूर्यवंशी, असावती जवाब : बच्चों को पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ देना चाहिए। कमरे का वातावरण साफ रखें और धूल-धुएं से बचाएं। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं नहीं देनी चाहिए। यदि बच्चे को तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, लगातार उल्टी, अत्यधिक सुस्ती या खाना-पीना कम हो जाए तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।