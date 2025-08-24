डिजिटल डेस्क: आजकल कुत्ते के काटने (Dog Bite) की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। चाहे पालतू कुत्ता हो या आवारा, काटने के बाद रेबीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है जो समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि काटने के बाद तुरंत सही कदम उठाए जाएं। आइए जानते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए और किन सावधानियों का पालन जरूरी है।

1. शांत रहें और घाव की जांच करें काटने के बाद घबराएं नहीं। सबसे पहले घाव की गहराई और खून बहने की स्थिति जांचें। अगर घाव गहरा है और खून ज्यादा बह रहा है तो तुरंत दबाव डालकर उसे नियंत्रित करें। 2. घाव को अच्छी तरह धोएं डॉग बाइट के बाद सबसे जरूरी कदम है घाव को तुरंत धोना। घाव को कम से कम 15 मिनट तक बहते पानी और साबुन से साफ करें। इसे रगड़ें नहीं, बल्कि हल्के हाथों से धोएं ताकि कुत्ते की लार और गंदगी बाहर निकल जाए।