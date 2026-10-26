न खेत, न बड़ा बगीचा... सिर्फ छत पर खिल रहे हैं पोलैंड के फूल! जानिए राजनांदगांव की इस महिला ने छत पर कैसे बनाया बगीचा

लाइफस्टाइल डेस्क। शहरीकरण की अंधी दौड़ में जहां कंक्रीट के मकानों के बीच बगीचों और खुली जमीन का दायरा सिमटता जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की नलीनी साहू ने पर्यावरण संरक्षण और बागवानी की एक अनोखी इबारत लिखी है। उन्होंने अपने घर की छत को ही एक सघन और विविधतापूर्ण 'प्राकृतिक उद्यान' (टैरेस गार्डन) में बदल दिया है।

वर्तमान में उनकी छत पर 500 से अधिक गमलों में देशी और दुर्लभ विदेशी प्रजातियों के आकर्षक फूल तथा फलदार पौधे लहलहा रहे हैं। यह बगिया केवल शौक भर नहीं, बल्कि यह साबित करती है कि हरियाली के लिए बड़े भूखंड की नहीं, बल्कि सही सोच, प्रकृति प्रेम और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है।

दुर्लभ फूलों से लेकर महंगे विदेशी फलों तक का अनोखा संग्रह नलीनी के टैरेस गार्डन में जैव-विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है- 100 से अधिक एडेनियम की किस्में: बगिया में 'डेजर्ट रोज' कहे जाने वाले एडेनियम की 100 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें 'एडेनियम अरेबिकम' प्रमुख आकर्षण का केंद्र है।

विदेशी प्रजातियों के फूल: पोलैंड से लाई गई प्रजातियों के साथ-साथ कैलालीली और कई प्रकार के ट्रॉपिकल वैरायटी के मनमोहक फूल यहां खिलते हैं।

गमलों में तैयार किए फलदार पेड़: आमतौर पर खेतों और बड़े बगीचों में उगने वाले फलों को उन्होंने गमलों में सफलतापूर्वक उगाया है। इनमें दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, अल्फांसो आम, सफेद जामुन, मीठी इमली, ब्लैकबेरी और आड़ू जैसे फल शामिल हैं। एक दशक पुराना शौक, जो बना मानसिक सुकून का जरिया नलीनी साहू का बागवानी का यह सफर करीब 10 साल पूर्व शुरू हुआ था- शुरुआत में उन्होंने सामान्य शौक के तौर पर कुछ पौधे लगाए थे, जो धीरे-धीरे उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया।

एक-एक पौधा जोड़ते हुए उन्होंने पूरी छत को एक प्राकृतिक पुष्प वाटिका का रूप दे दिया।

नलीनी का मानना है कि शहरों में खुली जमीन की कमी के कारण छत और बालकनी का उपयोग बागवानी के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच पौधों की देखभाल करना उनके लिए मानसिक शांति और सुकून का सबसे बड़ा जरिया है।