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चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट और ड्राईफ्रूट्स जैसे पैक्ड फूड खाते समय पैकेट पर दी गई जानकारी पढ़ना क्‍यों है जरूरी?

पैकेट खरीदते और खाते समय उसकी कुल मात्रा, सर्विंग साइज और पोषण संबंधी जानकारी देखें। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में अनसेफ दूध नहीं है; दूध में पानी मिलाए जाने की शिकायतें ज्यादा हैं।

By Anoop BhargavEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 02:20:38 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 02:30:57 PM (IST)
चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट और ड्राईफ्रूट्स जैसे पैक्ड फूड खाते समय पैकेट पर दी गई जानकारी पढ़ना क्‍यों है जरूरी?
चिप्‍स, कुरकुरे।

HighLights

  1. पैकेट पर ध्‍यान से देखें तो नंबर ऑफ सर्व्स से पता चलता है।
  2. पैकेट में निर्धारित सर्विंग साइज के अनुसार कितनी सर्विंग हैं।
  3. सर्विंग साइज एक बार में खाए जाने वाले खाद्य की तय मात्रा है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट और ड्राईफ्रूट्स जैसे पैक्ड फूड खाते समय स्वाद के साथ पैकेट पर दी गई पोषण संबंधी जानकारी पढ़ना भी जरूरी है। खासकर नंबर आफ सर्व्स को अनदेखा करने से खाने की मात्रा और कैलोरी का आकलन गलत हो सकता है।

पैकेट पर कैलोरी और पोषक तत्वों की जानकारी अक्सर प्रति सर्विंग के आधार पर होती है, जबकि लोग एक बार में पूरा पैकेट खा लेते हैं। इससे वास्तविक खपत का अंदाजा नहीं लग पाता। बच्चों के खानपान में यह लापरवाही और भी अहम है।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने नईदुनिया विमर्श में बताया कि नंबर ऑफ सर्व्स से पता चलता है कि पैकेट में निर्धारित सर्विंग साइज के अनुसार कितनी सर्विंग हैं।

सर्विंग साइज एक बार में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ की तय मात्रा है। उदाहरण के लिए, किसी पैकेट में पांच सर्विंग हों और एक सर्विंग में 100 कैलोरी हों, तो पूरा पैकेट खाने पर कुल 500 कैलोरी मिलेंगी।

इसलिए पैकेट खरीदते और खाते समय उसकी कुल मात्रा, सर्विंग साइज और पोषण संबंधी जानकारी देखें। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में अनसेफ दूध नहीं है ; दूध में पानी मिलाए जाने की शिकायतें ज्यादा हैं।

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बच्चों के खानपान में बरतें सावधानी

गुप्ता ने कहा कि बच्चों को पैक्ड स्नैक्स देने से पहले उनकी पोषण संबंधी जानकारी देखनी चाहिए। केवल स्वाद या विज्ञापन के आधार पर किसी खाद्य पदार्थ को सेहतमंद न मानें। ग्लूटेन गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह अधिकांश लोगों के सामान्य आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सीलिएक रोग या ग्लूटेन से जुड़ी कुछ समस्याओं वाले लोगों को इससे परहेज करना पड़ता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ग्लूटेन पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है। उन्हें कुल कार्बोहाइड्रेट, चीनी, फाइबर और भोजन की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए।

ईट राइट इंडिया अभियान को लेकर कही यह बात

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ईट राइट इंडिया पहल सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देती है। इसके तीन स्तंभ हैं

  • ईट सेफ: खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, मिलावट से मुकाबला और कीटनाशकों सहित हानिकारक पदार्थों पर नियंत्रण

  • ईट हेल्दी: संतुलित आहार को बढ़ावा देना और नमक, चीनी, ट्रांस फैट तथा संतृप्त वसा की अधिकता के नुकसान के प्रति जागरूक करना

  • ईट सस्टेनेबल: स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना, भोजन की बर्बादी रोकना और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाना।

मिलावट की जांच के तरीके

  • गुप्ता ने हल्दी और लाल मिर्च की घरेलू जांच के तरीके बताए। उनके अनुसार, हल्दी पानी में डालने पर तुरंत पानी पीला करे तो उसमें कृत्रिम रंग हो सकता है। मिलावटी मिर्च से पानी तुरंत गहरा लाल हो सकता है या रंग की परत ऊपर तैर सकती है। ईंट का चूरा या रेत भारी होने से तेजी से तली में बैठ जाता है। उन्होंने कहा कि पैक्ड घी के पैकेट के अंदर कुछ बज रहा हो, तो नकली घी होने की संभावना है।

  • टिंचर आयोडीन से स्टार्च की जांच की जा सकती है। स्टार्च के साथ मिलने पर खाद्य पदार्थ नीला, बैंगनी या गहरा काला हो जाता है। दूध की जांच के लिए लगभग 2-3 मिलीलीटर दूध में थोड़ा पानी मिलाकर उबालें और कमरे के तापमान पर ठंडा करें। फिर आयोडीन की दो-तीन बूंदें डालें। नीला या गहरा काला रंग स्टार्च की मिलावट दर्शाता है ; शुद्ध दूध का रंग नहीं बदलता।

  • घी या मक्खन के आधा चम्मच नमूने में आयोडीन की दो-तीन बूंदें डालें। नीला रंग उबले आलू, शकरकंद या अन्य स्टार्चयुक्त पदार्थों की मिलावट का संकेत है। पनीर या खोया का टुकड़ा थोड़े पानी में उबालकर ठंडा करें और आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। नीला रंग मिलावट का परिणाम बताया गया।

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