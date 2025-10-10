खाली टेबल देखकर भी क्यों लगाते हैं रेस्टोरेंट वाले ‘सीट फुल’ का बोर्ड? जानिए इसके पीछे की असली वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई लोग हैरान होते हैं जब रेस्टोरेंट के बाहर ‘सीट फुल’ का बोर्ड देखकर अंदर झांकते हैं और कुछ टेबल खाली पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रेस्टोरेंट ग्राहकों को नहीं चाहता। दरअसल, ऐसा करने के पीछे सोच-समझी रणनीति होती है ताकि हर ग्राहक को क्वालिटी सर्विस मिल सके।

बेहतर सर्विस और अनुभव के लिए जरूरी संतुलन रेस्टोरेंट केवल सीटों की गिनती से नहीं चलते, बल्कि इस बात से कि स्टाफ और किचन कितनी क्षमता में काम कर सकते हैं। अगर ऑर्डर बहुत अधिक हो जाएं, तो खाना परोसने में देरी होती है और ग्राहकों का अनुभव खराब होता है। इसलिए ‘फुल’ का बोर्ड लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाता है।