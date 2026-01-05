मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद भी बनी रहेगी इज्जत, अपनाएं ये 5 तरीके

    ब्रेकअप को अक्सर कड़वाहट और विवाद से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसे शालीनता के साथ भी किया जा सकता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप बिना किसी का ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 06:38:42 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 06:38:42 PM (IST)
    Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद भी बनी रहेगी इज्जत, अपनाएं ये 5 तरीके
    Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद भी बनी रहेगी इज्जत

    HighLights

    1. बिना झूठ बोले शांति से अपनी बात रखना है सबसे बेहतर तरीका
    2. 'तुम' के बजाय 'मैं' से शुरू करें बात, ताकि पार्टनर को ठेस न लगे
    3. ब्रेकअप के बाद दूरी तय करना आगे बढ़ने के लिए है बेहद जरूरी

    लाइफस्टाइल डेस्क। रिश्तों के उतार-चढ़ाव के बीच कभी-कभी अलग होना ही बेहतर विकल्प होता है। ब्रेकअप को अक्सर कड़वाहट और विवाद से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसे शालीनता के साथ भी किया जा सकता है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप बिना किसी का दिल दुखाए रिश्ते से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल सकते हैं...

    शालीनता से ब्रेकअप... बिना कड़वाहट रिश्ते को कैसे दें विराम?

    ईमानदार संवाद है जरूरी ब्रेकअप का सबसे सही तरीका स्पष्ट और ईमानदार बातचीत है। यदि आपको लगता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसे टालने या बहाने बनाने के बजाय सच बोलना बेहतर है। शांति से अपने पार्टनर को समझाएं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 'मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और अब अलग होना ही हम दोनों के लिए सही है।'


    सही समय और स्थान का चुनाव

    ब्रेकअप जैसी संवेदनशील बातचीत कभी भी मैसेज, फोन कॉल या किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक शांत और निजी जगह चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के अपनी बात रख सकें। गुस्से या अत्यधिक भावुकता में आकर लिया गया फैसला बाद में पछतावा पैदा कर सकता है।

    आरोप-प्रत्यारोप से बचें

    रिश्ता खत्म करते समय पार्टनर पर दोष मढ़ने या "तुम्हारी वजह से" जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। इससे कड़वाहट बढ़ती है। इसके बजाय "मैं" आधारित वाक्यों का उपयोग करें, जैसे "मैं इस रिश्ते में खुद को विकसित होता नहीं देख पा रहा/रही हूं।" उनकी भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत को गरिमापूर्ण बनाए रखें।

    स्पष्ट सीमाएं (Boundaries) तय करें

    ब्रेकअप के बाद क्या आप दोस्त बने रहना चाहते हैं या पूरी तरह संपर्क तोड़ना चाहते हैं? इस पर खुलकर बात करें। अक्सर बार-बार की बातचीत पुरानी यादों को ताजा कर जख्मों को हरा रखती है। एक-दूसरे को 'हीलिंग' के लिए समय और दूरी देना आगे बढ़ने में मददगार होता है।

    स्वयं का ख्याल रखें और आगे बढ़ें

    रिश्ता खत्म होना किसी अंत की तरह लग सकता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी है। इस दौरान खुद को अकेला न छोड़ें; परिवार और दोस्तों का सहारा लें। अपनी हॉबीज पर ध्यान दें और इस बदलाव को जीवन के एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें।

    यह भी पढ़ें- Winter Lip Care: सर्दियों में ही क्यों ज्यादा फटते हैं होंठ, जानिए कारण... सॉफ्ट और हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.