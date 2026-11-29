हेल्थ डेस्क। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग घरों में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई लोग इन्हें अपने पास चलाकर रखते हैं। कुछ लोग तो कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घंटों हीटर के सामने बैठते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हीटर से आपको गर्माहट मिल रही है, उसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है? खासकर बंद कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाना कई बार परेशानी बढ़ा सकता है।

त्वचा से लेकर आंखों तक हो सकती है परेशानी हीटर और ब्लोअर चलने से कमरे की हवा गर्म होती है और नमी कम महसूस हो सकती है। ऐसे माहौल में लंबे समय तक रहने से त्वचा रूखी होने लगती है। कुछ लोगों को खुजली, होंठ फटने और आंखों में सूखापन महसूस हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ड्राई स्किन या एलर्जी की समस्या है, उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है।