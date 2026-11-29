हेल्थ डेस्क। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग घरों में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई लोग इन्हें अपने पास चलाकर रखते हैं। कुछ लोग तो कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घंटों हीटर के सामने बैठते हैं, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हीटर से आपको गर्माहट मिल रही है, उसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है? खासकर बंद कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाना कई बार परेशानी बढ़ा सकता है।
हीटर और ब्लोअर चलने से कमरे की हवा गर्म होती है और नमी कम महसूस हो सकती है। ऐसे माहौल में लंबे समय तक रहने से त्वचा रूखी होने लगती है। कुछ लोगों को खुजली, होंठ फटने और आंखों में सूखापन महसूस हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ड्राई स्किन या एलर्जी की समस्या है, उन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है।
ब्लोअर की गर्म हवा सीधे चेहरे या शरीर पर पड़ने से भी असहजता हो सकती है। इसलिए इसे बहुत पास रखकर लगातार इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
हर हीटर एक जैसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक हीटर और ब्लोअर सामान्य तौर पर कमरे में ऑक्सीजन नहीं जलाते, लेकिन गैस हीटर, केरोसिन हीटर और अंगीठी जैसे ईंधन जलाने वाले उपकरण बंद कमरे में खतरनाक हो सकते हैं। इनके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने का खतरा रहता है। यह गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल है।
कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने पर सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी, उल्टी और भ्रम जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर स्थिति में बेहोशी और जान जाने का खतरा भी रहता है।
अगर हीटर चलने के दौरान सिरदर्द, चक्कर या उल्टी जैसा महसूस हो, तो तुरंत खुली हवा में जाएं और कार्बन मोनोऑक्साइड का शक होने पर मेडिकल सहायता लें।
याद रखें, सर्दियों में गर्माहट जरूरी है, लेकिन उसके लिए कमरे को पूरी तरह बंद कर लेना या हीटर को घंटों लगातार चलाना सही तरीका नहीं है। थोड़ी सावधानी आपको ठंड के साथ-साथ कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचा सकती है।
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