त्योहारों में हैवी मेकअप के कैसे करें स्किन की देखभाल? जानें Cleansing से लेकर मॉइस्चराइजिंग तक का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। शादी और त्योहारों का सीजन आते ही तैयारियों के साथ मेकअप का दौर भी शुरू हो जाता है। कभी शादी में हैवी फाउंडेशन और कंसीलर, तो कभी त्योहारों पर वॉटरप्रूफ आईलाइनर, मस्कारा और लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक। खास दिखने के लिए लोग घंटों मेकअप लगाए रखते हैं। लेकिन दिनभर या देर रात तक मेकअप में रहने के बाद स्किन को भी देखभाल की जरूरत होती है।

कई बार लोग थकान की वजह से बिना मेकअप हटाए ही सो जाते हैं या चेहरा साफ करने के लिए बार-बार साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। इससे स्किन में रूखापन, जलन और मुंहासों जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हैवी मेकअप के बाद स्किन को सही तरीके से साफ किया जाए और उसकी नमी बनाए रखी जाए।

मेकअप हटाने के लिए अपनाएं सही तरीका हैवी और वॉटरप्रूफ मेकअप को सिर्फ फेस वॉश से हटाना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ऑयल-बेस्ड क्लींजर, क्लींजिंग बाम या माइसेलर वॉटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फाउंडेशन, सनस्क्रीन और आंखों के मेकअप को आसानी से हटाने में मदद मिलती है। आंखों के आसपास की स्किन नाजुक होती है, इसलिए मस्कारा और आईलाइनर हटाते समय कॉटन पैड को कुछ सेकंड हल्के से रखें और फिर धीरे से साफ करें। स्किन को जोर से रगड़ने से बचें। डबल क्लींजिंग से साफ करें चेहरा हैवी मेकअप के बाद डबल क्लींजिंग मददगार हो सकती है। इसमें पहले ऑयल-बेस्ड क्लींजर से मेकअप हटाया जाता है और फिर हल्के फेस वॉश से चेहरे को साफ किया जाता है। इसके लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी स्किन को रूखा बना सकता है। हालांकि, हर किसी के लिए रोज डबल क्लींजिंग जरूरी नहीं है। अगर हल्का मेकअप किया है, तो एक बार अच्छी तरह चेहरा साफ करना भी पर्याप्त हो सकता है।