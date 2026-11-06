त्योहारों में हैवी मेकअप के कैसे करें स्किन की देखभाल? जानें Cleansing से लेकर मॉइस्चराइजिंग तक का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। शादी और त्योहारों का सीजन आते ही तैयारियों के साथ मेकअप का दौर भी शुरू हो जाता है। कभी शादी में हैवी फाउंडेशन और कंसीलर, तो कभी त्योहारों पर वॉटरप्रूफ आईलाइनर, मस्कारा और लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक। खास दिखने के लिए लोग घंटों मेकअप लगाए रखते हैं। लेकिन दिनभर या देर रात तक मेकअप में रहने के बाद स्किन को भी देखभाल की जरूरत होती है।
कई बार लोग थकान की वजह से बिना मेकअप हटाए ही सो जाते हैं या चेहरा साफ करने के लिए बार-बार साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। इससे स्किन में रूखापन, जलन और मुंहासों जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हैवी मेकअप के बाद स्किन को सही तरीके से साफ किया जाए और उसकी नमी बनाए रखी जाए।
हैवी और वॉटरप्रूफ मेकअप को सिर्फ फेस वॉश से हटाना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ऑयल-बेस्ड क्लींजर, क्लींजिंग बाम या माइसेलर वॉटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फाउंडेशन, सनस्क्रीन और आंखों के मेकअप को आसानी से हटाने में मदद मिलती है।
आंखों के आसपास की स्किन नाजुक होती है, इसलिए मस्कारा और आईलाइनर हटाते समय कॉटन पैड को कुछ सेकंड हल्के से रखें और फिर धीरे से साफ करें। स्किन को जोर से रगड़ने से बचें।
हैवी मेकअप के बाद डबल क्लींजिंग मददगार हो सकती है। इसमें पहले ऑयल-बेस्ड क्लींजर से मेकअप हटाया जाता है और फिर हल्के फेस वॉश से चेहरे को साफ किया जाता है।
इसके लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी स्किन को रूखा बना सकता है। हालांकि, हर किसी के लिए रोज डबल क्लींजिंग जरूरी नहीं है। अगर हल्का मेकअप किया है, तो एक बार अच्छी तरह चेहरा साफ करना भी पर्याप्त हो सकता है।
चेहरा साफ करने के बाद स्किन में नमी बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए अपनी स्किन के अनुसार मॉइस्चराइजर चुनें। रूखी स्किन के लिए क्रीम आधारित मॉइस्चराइजर और ऑयली स्किन के लिए हल्का जेल आधारित मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया जा सकता है।
ग्लिसरीन और सेरामाइड जैसे तत्व स्किन की नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। चेहरा धोने के बाद हल्की नम स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाना बेहतर रहता है।
कई लोग हैवी मेकअप के बाद चेहरे को पूरी तरह साफ करने के लिए स्क्रब या एक्सफोलिएशन करने लगते हैं। लेकिन अगर स्किन पहले से थकी हुई, रूखी या संवेदनशील महसूस हो रही है, तो ऐसा करने से जलन और लालिमा बढ़ सकती है।
मेकअप हटाने के तुरंत बाद तेज केमिकल वाले सीरम, रेटिनॉल और एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचें। कुछ समय तक सामान्य और हल्के स्किन केयर प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें।
मेकअप हटाने और स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद अगले दिन भी स्किन केयर जारी रखें। सुबह हल्के क्लींजर से चेहरा साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। घर से बाहर निकलने से पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं।
इसके अलावा पर्याप्त नींद लें और सामान्य मात्रा में पानी पीते रहें। अगर स्किन में लगातार जलन, सूजन या खुजली बनी रहती है, तो स्किन विशेषज्ञ से सलाह लें।
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