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रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट पैदल चलें, फिर देखें सेहत में बदलाव

तले-भुने और बाहर के खाने से बचें। रोज हल्का गुनगुना पानी पिएं। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट पैदल चलें या योग करें। नियमित व्यायाम से शरीर की...और पढ़ें

By Alok BanerjeeEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 05:47:54 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 06:01:02 PM (IST)
रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट पैदल चलें, फिर देखें सेहत में बदलाव
स्‍वस्‍थ रहने के तरीके।

HighLights

  1. इस मौसम में कम हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता
  2. खानपान में मौसमी फल सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
  3. खासकर विटामिन सी भरपूर, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। बदलते मौसम में सर्दी-खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सेहत के लिए अच्छे हैं।

सुबह-शाम की ठंडक और दिन में गर्मी के कारण शरीर वायरस से लड़ने में कमजोर पड़ता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। खानपान में सुधार जरूरी है। मौसमी फल सेहत के लिए फायदेमंद हैं। खासकर विटामिन सी भरपूर, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है।


तले-भुने और बाहर के खाने से बचें। रोज हल्का गुनगुना पानी पिएं। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट पैदल चलें या योग करें। नियमित व्यायाम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

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खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करें। Dr. अंकित अनूप मरावी, एमडी मेडिसिन के अनुसार फ्लू का टीका लगवाएं और बुखार 2 दिन से अधिक रहे तो खुद से दवा न लेकर डाॅक्टर से संपर्क करें।

तनाव से बचें, ज्यादा तनाव भी इम्यूनिटी कम करता है। मेडिटेशन और पर्याप्त आराम करें। थोड़ी सी सावधानी और सही दिनचर्या से इस मौसम में भी स्वस्थ रहा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक स्वस्थ्य व्यक्ति को भी नियमित जांच कराते रहना चाहिए।

जंक फूड से दूरी बनाएं

कुछ लोग समय-समय पर जंक फूड - जैसे चिप्स, कुकीज़, पेस्ट्री और आइसक्रीम - खाना पसंद करते हैं। हालांकि यह कोई अज्ञात तथ्य नहीं है कि ये अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, फिर भी कई लोग इसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। अगर आप 30 दिनों के लिए इन खाद्य पदार्थों को खाना बंद कर दें तो आपके शरीर पर अच्‍छा प्रभाव ही पड़ेगा।