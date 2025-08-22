Night Shift करने के बाद नहीं आती है नींद, तो अपनाएं ये तीन आसान तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए दिन में सोना अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सूरज की रोशनी, घर का शोर और शरीर की इंटरनल क्लॉक नींद को मुश्किल बना देती है। ऐसे में थकान बढ़ती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ आसान लेकिन असरदार Sleep Hacks For Night Shift Workers साझा किए हैं, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं।

1. ब्लैकआउट पर्दे का इस्तेमाल करें दिन में सोने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है सूरज की रोशनी। शरीर को यह रोशनी जगने का संकेत देती है। डॉ. सेठी के मुताबिक, कमरे में ब्लैकआउट पर्दे लगाना सबसे प्रभावी उपाय है। ये पर्दे कमरे को पूरी तरह अंधेरा कर देते हैं, जिससे आपका दिमाग सोने का सही संदेश पाता है। अंधेरे में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है और नींद गहरी होती है।