    Night Shift करने के बाद नहीं आती है नींद, तो अपनाएं ये तीन आसान तरीके

    Sleep Hacks For Night Shift Workers- नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए दिन में नींद लेना आसान नहीं होता, क्योंकि रोशनी, शोर और बॉडी क्लॉक इसमें बाधा डालते हैं। हार्वर्ड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने तीन कारगर हैक्स बताए हैं- ब्लैकआउट पर्दे का इस्तेमाल, ब्लू-लाइट से बचाव और कैफीन से दूरी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 01:03:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 07:29:13 AM (IST)
    Night Shift करने के बाद नहीं आती है नींद, तो अपनाएं ये तीन आसान तरीके
    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए दिन में सोना अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सूरज की रोशनी, घर का शोर और शरीर की इंटरनल क्लॉक नींद को मुश्किल बना देती है। ऐसे में थकान बढ़ती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ आसान लेकिन असरदार Sleep Hacks For Night Shift Workers साझा किए हैं, जो आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं।

    1. ब्लैकआउट पर्दे का इस्तेमाल करें

    दिन में सोने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है सूरज की रोशनी। शरीर को यह रोशनी जगने का संकेत देती है। डॉ. सेठी के मुताबिक, कमरे में ब्लैकआउट पर्दे लगाना सबसे प्रभावी उपाय है। ये पर्दे कमरे को पूरी तरह अंधेरा कर देते हैं, जिससे आपका दिमाग सोने का सही संदेश पाता है। अंधेरे में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है और नींद गहरी होती है।

    2. ब्लू-लाइट से बनाएं दूरी

    आज की डिजिटल लाइफ में स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू-लाइट नींद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह मेलाटोनिन उत्पादन कम कर देती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि नाइट शिफ्ट में काम करते हुए ब्लू-लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेज पहनें। इससे नींद का पैटर्न बिगड़ने से बचता है। साथ ही सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि जरूरी हो तो फोन में ब्लू-लाइट फिल्टर ऑन करें।

    3. कैफीन का सेवन सीमित करें

    कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स नाइट शिफ्ट में जागने के लिए मददगार होते हैं, लेकिन कैफीन का असर कई घंटों तक रहता है। इसलिए डॉक्टर सौरभ सेठी कहते हैं कि सोने से कम से कम 6 घंटे पहले कैफीन लेना बंद कर दें। अगर शिफ्ट खत्म होते ही सोना है, तो आखिरी घंटों में कैफीन बिल्कुल न लें।

    इन तीन आसान तरीकों को अपनाकर आप नाइट शिफ्ट के बाद भी दिन में गहरी और सुकून भरी नींद का आनंद ले सकते हैं।

