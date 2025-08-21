Sleeping Tips: गहरी और सुकूनभरी नींद चाहिए? अपनाएं ये आसान उपाय

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। पर्याप्त और गहरी नींद शरीर व दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। एक एडल्ट को औसतन 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद पूरी न होने पर थकान, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आजकल नींद न आना, बार-बार नींद टूटना या देर तक सोने में दिक्कत आम समस्या बन चुकी है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यहां दिए गए कुछ नेचुरल टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

1. एक्सरसाइज करें

नियमित व्यायाम शरीर को फिट रखने के साथ नींद को भी गहरा बनाता है। हालांकि, सोने से तुरंत पहले एक्सरसाइज न करें, क्योंकि इससे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और नींद आने में दिक्कत हो सकती है।

2. मेडिटेशन और जर्नलिंग

मेडिटेशन तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। वहीं, डायरी में अपने विचार लिखना भी माइंड को हल्का कर देता है, जिससे अच्छी नींद आती है।

3. स्लीप शेड्यूल फॉलो करें

एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। वीकेंड पर देर तक सोना आपकी नींद की लय बिगाड़ देता है, इसलिए एक निश्चित रूटीन बनाना जरूरी है।

4. स्क्रीन से दूरी बनाएं

फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटॉनिन हार्मोन को प्रभावित करती है। सोने से कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहें और कमरे को अंधेरा रखें।

5. सही डाइट लें

सोने से पहले हल्का और पचने वाला खाना खाएं। कैफीन, चाय, कॉफी और अल्कोहल का सेवन रात में न करें।

6. लैवेंडर ऑइल का इस्तेमाल करें

लैवेंडर की खुशबू रिलैक्सेशन देती है। तकिए पर स्प्रे करें या नहाने के पानी में मिलाएं, यह नींद को बेहतर बनाएगा।

