Stampede Safety Tips: भगदड़ से पहले दिखने लगते हैं ये संकेत, भीड़ में फंस जाएं तो जान बचाने के लिए क्या करें?

हेल्थ डेस्क। किसी धार्मिक आयोजन, संगीत समारोह, राजनीतिक रैली या सेलिब्रिटी के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ कभी-कभी जानलेवा बन सकती है। कई बार लोग समझ भी नहीं पाते कि सामान्य भीड़ कब भगदड़ या खतरनाक क्राउड क्रश में बदल गई। ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में लोग गिरने लगते हैं और दूसरों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है।

एक डॉक्टर ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ साल पहले वह दोस्तों और मेडिकल टीम के साथ एक ग्रामीण मेडिकल कैंप में पहुंचे थे। कैंप एक स्थानीय स्कूल में आयोजित था, जहां एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता के आने की भी उम्मीद थी। स्कूल का परिसर छोटा था, लेकिन वहां हजारों लोग जमा थे। भीड़ और जगह की स्थिति देखकर डॉक्टर ने इसे जोखिम भरा माना और वहां से लौटने का फैसला किया। उनके साथ आए लोगों ने भी उनकी बात मानी और सुरक्षित वापस लौट गए।

इस अनुभव से एक अहम सबक मिलता है- भगदड़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खतरे को समय रहते पहचानना और स्थिति बेकाबू होने से पहले भीड़ से बाहर निकलना। भगदड़ कैसे शुरू होती है? इन स्थितियों को समझें भगदड़ या क्राउड क्रश का खतरा तब बढ़ता है, जब बहुत ज्यादा लोग सीमित जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। धार्मिक स्थल, स्टेडियम, कॉन्सर्ट, राजनीतिक सभाएं और छोटे प्रवेश या निकास द्वार इसके उदाहरण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भीड़ का अचानक आगे बढ़ना, रास्ता बंद होना या पीछे से लगातार दबाव पड़ना लोगों को असंतुलित कर सकता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं- सीमित जगह में बहुत ज्यादा लोग: जब भीड़ के पास खड़े होने या आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती।

संकरे प्रवेश और निकास द्वार: दरवाजे, सीढ़ियां या गलियारे भीड़ के प्रवाह को रोक सकते हैं।

अचानक दिशा बदलना: बारिश, अफवाह, तेज आवाज या किसी कथित खतरे के कारण लोग एक साथ किसी दिशा में बढ़ सकते हैं।

आगे बढ़ने का दबाव: पीछे मौजूद लोगों को आगे की स्थिति का पता नहीं होता, लेकिन उनका दबाव सामने खड़े लोगों तक पहुंचता रहता है।

लोगों का गिरना: घनी भीड़ में एक व्यक्ति के गिरने से आसपास के लोग भी संतुलन खो सकते हैं। ध्यान रखें कि हर भगदड़ में लोग जानबूझकर दौड़ते या धक्का देते हुए नहीं दिखते। कई बार लोग भीड़ के दबाव में अनियंत्रित होकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से ऐसी घटनाओं को समझने के लिए केवल घबराहट नहीं, बल्कि भीड़ के घनत्व और उसके मूवमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। भीड़ में कौन-से संकेत खतरे की चेतावनी देते हैं? किसी भी आयोजन में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें तुरंत सतर्क होना चाहिए। इनमें शामिल हैं- लोगों के बीच जगह तेजी से कम होने लगे और हाथ हिलाने या शरीर घुमाने में परेशानी हो।

भीड़ के दबाव में बिना अपनी इच्छा के आगे या बगल की ओर खिसकने लगें।

आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो, लेकिन पीछे से लोग लगातार आते रहें।

लोग गिरने लगें या किसी व्यक्ति के उठने के लिए पर्याप्त जगह न बचे।

अचानक चीख-पुकार, धक्का-मुक्की या एक ही दिशा में तेज गति से भीड़ बढ़ने लगे।

सांस लेने में कठिनाई हो या छाती पर दबाव महसूस होने लगे। ऐसे संकेत दिखने पर भीड़ और घनी होने का इंतजार न करें। अगर सुरक्षित और खुला रास्ता उपलब्ध है, तो जल्दी ही कम भीड़ वाली जगह की ओर निकलें। किसी संकरे गेट या बैरिकेड की ओर जबरदस्ती बढ़ने से बचें।

भगदड़ में मौत कैसे हो सकती है? घनी भीड़ में सबसे गंभीर खतरा शरीर पर लगातार पड़ने वाला दबाव है। जब छाती और पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो फेफड़ों का सामान्य रूप से फैलना मुश्किल हो सकता है। इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस स्थिति को कम्प्रेशन एस्फिक्सिया (Compression Asphyxia) कहा जाता है। अगर शरीर को लंबे समय तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो मस्तिष्क और दूसरे महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है। गंभीर स्थिति में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा, भीड़ में गिरने पर लोगों के पैरों या शरीर के नीचे दब जाने से कई तरह की चोटें लग सकती हैं, जैसे- पसलियों और हाथ-पैरों में फ्रैक्चर।

सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोट।

फेफड़ों और अंदरूनी अंगों को नुकसान।

आंतरिक रक्तस्राव।

लंबे समय तक मांसपेशियों पर दबाव पड़ने से क्रश इंजरी। गंभीर क्रश इंजरी में मांसपेशियों से निकलने वाले पदार्थ किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता जरूरी होती है। भगदड़ में फंस जाएं तो क्या करें? ये कदम जोखिम कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ के दबाव में कोई भी तरीका पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। 1. पैरों पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें अगर भीड़ घनी हो रही है, तो अपने पैरों को स्थिर रखें और अचानक दिशा बदलने से बचें। घुटनों को थोड़ा लचीला रखें, ताकि संतुलन बनाए रखने में मदद मिले। हालांकि, बहुत ज्यादा दबाव होने पर शरीर पर नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं भी हो सकता है। 2. छाती के सामने हाथ रखें अपनी बाहों को मोड़कर छाती के सामने रखें। कोहनियों को शरीर के सामने रखने से छाती के आसपास थोड़ी जगह बचाने में मदद मिल सकती है। हाथों को चेहरे के करीब रखना भी उपयोगी हो सकता है। इस स्थिति को कभी-कभी बॉक्सर की मुद्रा कहा जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को धक्का देना नहीं, बल्कि छाती पर दबाव को कुछ हद तक कम करने की कोशिश करना है। 3. भीड़ के विपरीत दिशा में जोर न लगाएं भीड़ के प्रवाह के उलट चलने या लगातार आगे धक्का देने से बचें। इससे आपका संतुलन बिगड़ सकता है और आसपास के लोगों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर थोड़ी जगह उपलब्ध हो, तो धीरे-धीरे तिरछी दिशा में कम भीड़ वाले हिस्से की ओर बढ़ने की कोशिश करें। किसी बंद गेट या बैरिकेड की ओर जबरदस्ती न जाएं। 4. गिरने से बचें और आसपास ध्यान रखें अगर आसपास कोई गिरता है, तो स्थिति और जोखिम भरी हो सकती है। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अचानक झुकने या दिशा बदलने से बचें। घनी भीड़ में दूसरों को उठाने के लिए झुकना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप खुद संतुलन खो सकते हैं। 5. अगर गिर जाएं तो सिर और गर्दन बचाएं अगर आप गिर जाते हैं और तुरंत उठना संभव नहीं है, तो सिर और गर्दन को बाहों से ढकने की कोशिश करें। शरीर को समेटकर महत्वपूर्ण अंगों को बचाएं और मौका मिलते ही उठने की कोशिश करें। लेकिन याद रखें, अत्यधिक दबाव में जमीन पर पड़े रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे अहम प्राथमिकता सुरक्षित अवसर मिलते ही पैरों पर वापस आना है। 6. फोन, बैग या जूता उठाने के लिए न झुकें भीड़ में कोई सामान गिर जाए, तो उसे उठाने के लिए नीचे न झुकें। ऐसा करने पर संतुलन बिगड़ सकता है और आपके लिए दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। सामान की तुलना में आपकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है।